Есть несколько вариантов: в Лондоне рассказали о работе над мирным соглашением для Украины

План мирного урегулирования в Украине будет представлен Дональду Трампу

В понедельник, 3 марта, Великобритания заявила, что на рассмотрении находится несколько предложений по возможному прекращению огня в Украине. Такое заявление прозвучало после того, как Франция выдвинула предложение о первоначальном месячном перемирии, которое могло бы проложить путь к мирным переговорам.

Об этом сообщает агентство Reuters. Как и раньше, основным требованием Зеленского являются четкие гарантии безопасности со стороны Запада.

"Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я просто не буду вдаваться в комментарии по поводу вариантов", — заявил пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера.

Европейские страны во главе с Великобританией и Францией рассматривают варианты мирного соглашения с участием Киева после скандала между президентами США и Украины.

В воскресенье Стармер провел в Лондоне саммит европейских лидеров и сообщил, что они согласились разработать план мирного урегулирования в Украине, который они предложат Соединенным Штатам.

Теперь европейские страны вынуждены приспосабливаться к тому, что некоторые лидеры называют крупнейшим изменением политики Вашингтона со времен Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что прекращение огня должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности со стороны Запада, чтобы гарантировать, что Россия, которая вторглась в Украину три года назад и удерживает около 20% ее территории, не нападет снова. Трамп отказался давать такие гарантии.

Ранее Зеленский заявил, что до соглашения об окончании войны в Украине в действительности все еще очень далеко. Никто даже не начинал подготовку соглашения, которое должно быть честным, справедливым и стабильным, чтобы война больше не вернулась.