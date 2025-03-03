США готовы отрезать военную помощь Киеву? Под удар попадет даже оплаченное Байденом оружие

Трамп обсудит приостановку или отмену военной помощи Украине

Военная помощь США может быть приостановлена или даже отменена. Это может произойти, включая вооружение, оплаченное еще администрацией Байдена.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника администрации, который говорил на условиях анонимности.

Представитель администрации Трампа сообщил, что Трамп встретится в понедельник со своими главными помощниками по национальной безопасности, в том числе с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Гегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины.

Среди них – приостановка или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена, сказал чиновник.

Отношения с США

В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Там Украина и США должны были подписать соглашение о полезных ископаемых .

Однако в какой-то момент на встрече между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник спор по поводу российско-украинской войны .

Вэнс заявил, что войну между Россией и Украиной нужно урегулировать посредством дипломатии. В ответ украинский президент заявил, что уже подписывал соглашение с Путиным в присутствии президента Франции и канцлера Германии.

Зеленский также заявил, что в случае подписания плохого соглашения между Россией и Украиной Соединенные Штаты "почувствуют это". Вэнс и Трамп возмутились и ответили, что им "будет здорово", а также добавили, что Зеленский не имеет права навязывать свое мнение.

Президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о полезных ископаемых не подписали. После этого Трамп написал, что Зеленский "не готов к миру", но добавил, что он "может вернуться", когда изменит свое мнение.

Ранее "Телеграф" писал, что в США люди вышли на протесты, чтобы поддержать Украину.