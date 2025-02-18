Кого могут снять с воинского учета во время войны

Гражданин должен лично обратиться в ТЦК

В Украине соблюдение правил воинского учета обязательно. Однако существуют конкретные случаи, когда военнообязанные могут снять с учета.

Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" разъяснили, при каких условиях это возможно, и какие шаги следует предпринять для официального снятия с воинского учета. Законодательство определяет четкий перечень случаев, когда военнообязанного могут снять с учета:

смена места жительства – если лицо переезжает в регион, не входящий в юрисдикцию текущего ТЦК. В то же время во время военного положения смена места жительства возможна только с разрешением ТЦК;

обучение в военном учреждении – поступление в профессиональные военные училища или высшие военные учебные заведения предусматривает взятие на учет именно в этих учреждениях;

отбывание наказания – если лицо приговорено к лишению свободы или к нему применены принудительные меры медицинского характера;

зачисление в военный оперативный резерв – обычно это касается бывших военных, участников АТО и ООС;

решение Минобороны или СБУ – в исключительных случаях военнообязанного могут снять с учета по специальному решению соответствующих органов.

Как сняться с военного учета

Чтобы сняться с учета, военнообязанный должен лично обратиться в ТЦК, где он состоит на учете, и подать заявление. Перед этим необходимо пройти все мобилизационные процедуры, включая обновление учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Для снятия с учета требуются следующие документы:

заявление с обоснованием оснований для снятия с учета;

паспорт;

военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение);

документы, подтверждающие основания снятия с учета.

После рассмотрения документов военнообязанный получит отметку "Снят с воинского учета" в своих военно-учетных документах.

Что делать после снятия с учета

После получения отметки лицо обязано стать на воинский учет в новом ТЦК или другом соответствующем органе. Это следует сделать в течение 7 дней после снятия с предварительного учета, но не ранее чем за 3 дня до убытия с места жительства.

Юристы подчеркивают, что соблюдение этих процедур обязательно для всех военнообязанных граждан Украины.

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