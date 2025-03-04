Поставку военной помощи Украине может возобновить только один человек

Передача Украине оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов "заморожена"

Военная помощь США Украине была приостановлена по инициативе президента США Дональда Трампа. Такое решение он принял после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

При этом в Белом доме заявили, что только президенту США Дональду Трампу решать, восстанавливать ли поставки военной помощи Украине или нет. Это станет возможным лишь тогда, когда "Трамп увидит искреннее стремление Киева завершить войну", но на данный момент "Зеленский не хочет вести переговоры о мире".

По словам официальных лиц Белого дома, Дональд Трамп применил к Украине метод "кнута", чтобы заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, угрожая емудальнейшими потерями на поле боя. Об этом пишет CNN.

"Только Трампу решать, восстанавливать ли поставки военной помощи Украине, но, к сожалению, пока что оказывается, что президент Зеленский не хочет вести переговоры о мире и не желает говорить о реальном мирном соглашении", — заявили в Белом доме.

По информации ряда СМИ, пауза в поставках военной помощи продлится до тех пор, пока Вашингтон "не увидит искреннее стремление Киева завершить войну".

Напомним, Дональд Трамп остановил всю военную помощь Украине. Его решение вступает в силу немедленно и касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация.

Трамп приказал приостановить военную помощь как прямой ответ на то, что президент США считает "плохим поведением Зеленского". Пауза может быть снята, если глава Украины и его окружение продемонстрируют "готовность к переговорам" по прекращению войны и добросовестную преданность миру.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он сказал, что "соглашения по урегулированию войны в Украине можно достичь очень быстро, но некоторые выступают против мира".