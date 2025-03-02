"Цепного пса" Трампа, сорвавшегося на Зеленского, пригласили отдохнуть в Россию

Американский политик столкнулся с проблемами во время отдыха в США

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова пригласила вице-президента США Джея Ди Вэнса покататься на лыжах в России. После перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете у Вэнса возникли проблемы с отдыхом в США.

Соответствующий комментарий Степанова опубликовала на своем telegram-канале. Вероника хочет получить взамен от высокопоставленного американского чиновника "правильного президента Международного олимпийского комитета (МОК)".

"Джейсон Дональдович! И вправду, что вам по вермонтам всяким кататься, приезжайте лучше к нам, на правильные лыжи поставим.

А вы нам за это – правильного президента МОК", – написала Степанова.

Отметим, в субботу, 1 марта, вице-президент США хотел отдохнуть на лыжах на горнолыжном курорте "Шугарбуш" в штате Вермонт, однако на пути его кортежа прошел проукраинский митинг. Более 700 человек встретили его плакатами с надписями "Вэнс — предатель, катайся на лыжах в России", "Зеленский — герой", "Вэнс — предатель", "Ненависть никогда не сделает Америку великой", "Весь мир наблюдает", "Остановите разрушение страны". После рекомендаций секретной службы политик уехал отдыхать в "неопределенное место".

В Вермонте прошел митинг в поддержку Украины

Напомним, Зеленский поспорил с Трампом и Венсом во время встречи в Вашингтоне. Перепалка началась после слов президента Украины о гарантиях безопасности. Позднее в сети напомнили о фото Вэнса в футболке с символикой СССР.