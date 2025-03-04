Дверь открыта, но... Венс сказал, как диалог между Трампом и Зеленским может возобновиться

Политик требует от Киева "серьезного желания говорить о мире"

Вице-президент США Джей Ди Венс выдал очередную порцию критики в сторону Украины и ее президента Владимира Зеленского. Глава Украины, по его мнению, "четко показал нежелание приобщаться к мирному процессу — но в конце концов будет вынужден это сделать".

Об этом Венс заявил в интервью Fox News. По его словам, "дверь остается открытой" для возобновления переговоров между Трампом и Зеленским. При этом США ведут активные переговоры с Россией.

О возможности возобновления переговоров между США и Украиной

"Я думаю, что если бы он позвонил и имел серьезное предложение относительно того, как он собирается участвовать в процессе. Послушайте, есть детали, что действительно имеют значение, над которыми мы уже работаем с россиянами. Мы говорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно серьезно присоединиться к обсуждению деталей. Если будет реальное предложение, если он (Зеленский – ред.) готов участвовать в процессе. Мы работаем с россиянами и союзниками над деталями. Если Украина готова подключиться – дверь открыта", — сказал Венс.

В то же время вице-президент требует от Зеленского, чтобы он "имел серьезное желание говорить о мире, потому что нельзя приезжать в Овальный кабинет и отказываться даже обсуждать мирное соглашение". Венс подчеркнул, что "о гарантиях безопасности можно говорить только после того, как будет подписан мир".

Также он снова обвинил Зеленского в том, что он "продемонстрировал недостаток уважения и чувства собственной исключительности". По словам Венса, он якобы "сначала пытался немного разрядить ситуацию".

При этом Венс отметил, что не уверен, что россияне готовы к компромиссу. Надо это проверить и "переговоры – это единственный способ узнать".

О помощи США Украине

По словам Венса, администрация Трампа имеет четкую позицию по поводу помощи Киеву. США не могут и не будут до бесконечности финансировать войну в Украине.

"Европейские лидеры на самом деле вредят Украине. Их народы тоже не хотят бесконечного финансирования войны. И американцы не хотят. Единственный интерес, который отвечает интересам и США, и Европы, и Украины – это завершение этой войны. Зеленский едет в Европу, где его надувают как символ свободы и подталкивают воевать дальше. Но воевать дальше с чем? За чьи деньги, чьими боеприпасами и чьими жизнями?", — сказал вице-президент США.

Как сообщал "Телеграф", многие западные СМИ пришли к выводу, что именно Джей Ди Венс спровоцировал спор между Зеленским и Трампом в Белом доме. После скандала Венс решил отдохнуть на горнолыжном курорте Шугарбуш в штате Вермонт. Однако там его встретили более 700 человек с плакатами "Венс — предатель, катайся на лыжах в России", "Зеленский — герой", "Вермонт отвергает фашизм". Венс, испуганный протестами, сбежал и уехал отдыхать в "неопределенное место".

Кроме того, в сети после скандальных заявлений Венса об Украине, снова стало популярно старое фото вице-президента. На нем он позирует в футболке с символикой СССР.