В Раде хотят создать группу переговорщиков из США: что с ней не так

Нардепы хотят созвать внеочередное заседание

Верховная Рада Украины рассматривает возможность создания новой парламентской группы для переговоров с США.

В понедельник, 3 марта, на сайте парламента появилось обращение руководства Рады с поддержкой мирных инициатив Трампа, что вызвало критику со стороны "слуг народа". 4 марта Дмитрий Разумков, глава депутатской группы "Умная политика" и эксспикер Верховной Рады, призвал срочно создать парламентскую группу для переговоров с США. Он инициирует внеочередное заседание Рады по рассмотрению этого вопроса. Разумков отметил важность сотрудничества с США, отметив, что без налаженного диалога Украина не сможет уверенно чувствовать себя на поле боя и на международной арене.

"Мы обращаемся к спикеру Стефанчуку с требованием дать поручение Аппарату ВР изготовить бланки для сбора подписей народных депутатов, необходимых для созыва внеочередного заседания", — говорится в сообщении.

Разумков подчеркнул, что времени на промедление нет, и призвал объединить усилия по сохранению единства с союзниками и укреплению позиций Украины на мировой арене.

Нардеп Максим Бужанский сделал замечание Разумкову, отметив, что Рада с 24 февраля работает в режиме непрерывного внеочередного заседания и инициировать еще одно невозможно. Он предложил инициировать заседание в один из дней недели или включить постановление в повестку дня.

Напомним, что отношения между Киевом и Вашингтоном обострились после ссоры в Белом доме между Зеленским и Трампом. В ночь на 4 марта США приостановили военную помощь Украине.