В центре Киева есть таинственные фрески: вы захотите увидеть их как можно скорее (фото, карта)

Что фрески Софии Киевской рассказывают о жизни и культуре Киевской Руси

София Киевская — главная достопримечательность Киевской Руси, чудом сохранившаяся до наших дней. Еще одним чудом является то, что в Софийском соборе сохранились фрески. В новом выпуске "Искусства в деталях" говорится о светских фресках Святой Софии, на которых изображены киевские князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый, принцесса Анна и византийский император Василий II.

Фресками покрыты около 3 тысяч квадратных метров храмовой поверхности. Стенописи религиозной темы смешиваются тут со светскими сюжетами. Софийский собор содержит самый большой в мире комплекс светских фресок 11 века.

Фрески Софии Киевской являются ценным источником информации о жизни и культуре Киевской Руси. Они позволяют нам увидеть, как жили люди того времени, каковы были их ценности и интересы. На них изображены не только князья и императоры, но и простые люди. Мы можем видеть их лица, одежду, обычаи.

Фреска с княжеской семьей

Эта композиция не полностью сохранилась, но до наших дней дошли изображения членов княжеской семьи: четыре на южной стене и два на северной. Интересно, что когда в XIX веке открыли эту фреску, головы фигур имели только слабые контуры. Реставраторы ошибочно решили, что это мученицы София, Вера, Надежда и Любовь, и даже добавили подписи прямо на фреске, пририсовав женские платки и белые нимбы. Однако современные исследователи считают, что здесь три мужчины и одна женщина, вероятно, жена княжича Бориса. К сожалению, фигуры князя и княгини были утрачены, поскольку стену, на которой они находились, разобрали на рубеже XVII-XVIII веков. Утешает то, что остались картинки голландского художника Абрагама ван Вестерфельда в 1651 году. На них князь возносит в руках храм, по которому ученые спорят: Софийский собор или Десятинная церковь.

Фрески на башнях

Башни, по которым князья с семьей поднимались на хоры, также украшены фресками дворцовой тематики. Хоры были поделены на мужскую и женскую части, поэтому мужчины княжеской семьи поднимались по лестнице южной башни, а женщины – северной.

Южная башня

Фрески южной башни изображают разные представления, фигуры музыкантов и актеров. Здесь можно увидеть большой византийский придворный оркестр из 11 человек, из которых 9 – музыканты, играющие на восьми разных инструментах. Это наиболее известные средневековые изображения групп музыкантов. Среди инструментов есть орган, флейта, лира, кимвалы.

Ипподром

Еще одна фреска южной башни изображает ипподром, тот самый ипподром в Константинополе, находившийся на месте нынешней Стамбульской площади Султан Ахмет. Сюда приходили не только посмотреть конные соревнования, но и быть в центре общественной и политической жизни, ведь ипподром был площадкой для важных событий.

София Киевская – это не только архитектурный памятник, но и сокровищница украинской культуры. Ее фрески свидетельствуют о высоком уровне развития искусства в Киевской Руси.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Сталин не уничтожил Софию Киевск. В условиях советской власти собор чудом избежал разрушения.