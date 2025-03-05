За год ощутимо возросла. Какую зарплату получает глава Черкасской ОВА

Помощи или денег на оздоровление ему не начислялось

Игорь Табурец, глава Черкасской областной военной администрации, в месяц получает от 50 тысяч до 76 тысяч гривен заработной платы. Других выплат в период с января 2024 по январь 2025 года от государства чиновник не получал.

Об этом говорится в ответе Черкасской областной военной администрации на запрос "Телеграфа". Там привели информацию о зарплате главы администрации Игоря Табурца в течение 2024 года и за январь текущего года. Материальную помощь или деньги на оздоровление в течение этого периода он не получал. За год его зарплата выросла.

Наименьшую заработную плату – 50 851,71 грн, после удержания налогов Табурец за это время получил в январе прошлого года. В январе 2025 г. его заработная плата после вычета налогов составила 76 042,89 грн.

Какую зарплату после вычета налогов получал Табурец

Январь 2024 — 50 851,71 грн

Февраль 2024 — 64 977,19 грн

Март 2024 — 64 977,19 грн

Апрель 2024 — 69 664,70 грн

Май 2024 — 69 664,70 грн

Июнь 2024 — 69 664,70 грн

Июль 2024 — 68 476,52 грн

Август 2024 — 52 913,67 грн

Сентябрь 2024 — 68 476,52 грн

Октябрь 2024 — 75 942,09 грн

Ноябрь 2024 – 75 942,09 грн

Декабрь 2024 — 72 640,26 грн

Январь 2025 – 76 042,89 грн

Таким образом, за год зарплата чиновника выросла на 25 191 грн. Учитывая, что минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен, заработная плата Табурца за год выросла более чем на три "минималки".

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