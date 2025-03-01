Больше чем президент? Сколько получает и. о. мэра Запорожья Харченко (фото)

Налог платит более чем на 10 тысяч

Временно исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко за январь 2025 года получила более 46 тысяч заработной платы. До вычета налогов эта сумма достигала 60 тысяч грн.

Эта информация была предоставлена областной государственной администрацией в ответе на запрос "Телеграфа". В документе указано, что за январь 2025 Харченко насчитали 32 842 грн должностного оклада.

Общая сумма заработной платы составила 60 326 грн, из которых вычислили налоги более чем на 13 тысяч грн. В частности: 10 858 налог, а 3 016 грн военный сбор. Таким образом, на руки и. о. главы Запорожья Регина Харченко получила 46 451 грн. В январе 2025 года Харченко не получала деньги на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.

Также в документе отмечены все зарплаты Харченко с момента назначения на должность в апреле 2024 года. За первый месяц работы она получила около 8 тысяч грн, дальше суммы постепенно росли.

Наибольшую выплату она получила в августе 2024 года, а именно 117 954 грн, из которых более 75 тысяч выделили в качестве помощи по решению социально-бытовых вопросов.

Отметим, минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен. То есть за январь Харченко получила почти 6 минималок.

Добавим, что по сравнению с президентом Украины Владимиром Зеленским Харченко получает большую зарплату. Ведь в своей декларации глава государства указывал, что в месяц его зарплата составляет 28 тысяч гривен (без надбавок и премий), пишет "Слово и дело". То есть у и. о. главы Запорожья зарплата на почти 4 тысячи больше.

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