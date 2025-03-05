За рік відчутно зросла. Яку зарплату отримує голова Черкаської ОВА

Допомоги чи грошей на оздоровлення йому не нараховувалося

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації, на місяць отримує від 50 тисяч до 76 тисяч гривень заробітної плати. Інших виплат у період з січня 2024 до січня 2025 року від держави чиновник не отримував.

Про це йдеться у відповіді Черкаської обласної військової адміністрації на запит "Телеграфа". Там навели інформацію про зарплату голови адміністрації Ігор Табурця протягом 2024 року та за січень поточного року. Матеріальної допомоги чи грошей на оздоровлення протягом цього періоду він не отримував. За рік його зарплата зросла.

Найменшу заробітну плату — 50 851,71 грн, після утримання податків Табурець за цей час отримав у січні минулого року. У січні 2025 року його заробітна плата після вирахування податків склала 76 042,89 грн.

Яку зарплату після вирахування податків отримував Табурець

Січень 2024 — 50 851,71 грн

Лютий 2024 — 64 977,19 грн

Березень 2024 — 64 977,19 грн

Квітень 2024 — 69 664,70 грн

Травень 2024 — 69 664,70 грн

Червень 2024 — 69 664,70 грн

Липень 2024 — 68 476,52 грн

Серпень 2024 — 52 913,67 грн

Вересень 2024 — 68 476,52 грн

Жовтень 2024 — 75 942,09 грн

Листопад 2024 - 75 942,09 грн

Грудень 2024 — 72 640,26 грн

Січень 2025 - 76 042,89 грн

Таким чином за рік зарплата чиновника зросла на 25 191 грн. Враховуючи, що мінімальна зарплата в Україні наразі становить 8 тисяч гривень, заробітна плата Табурця за рік зросла більш як на три "мінімалки".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки отримує очільник Сумської області. Зарплата Володимира Артюха більша, ніж у колег.