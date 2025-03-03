Доплачивают за гостайну? Сколько получает глава Хмельницкой ОВА

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в 2024 году получил почти 800 тысяч гривен зарплаты

Заработная плата главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина за 2024 год составила 798 545,98 грн до налогообложения.

Об этом говорится в ответе Хмельницкой ОВ на запрос "Телеграфа". Согласно официальным данным, после отчисления налогов и сборов чиновник получил 631 046,92 грн. Материальную помощь на оздоровление и социально-бытовые вопросы в 2024 году он не получал.

Оклад председателя ОВА ежемесячно менялся, в декабре 2024 г. он составлял 94 338 грн. Также в структуре начислений предусмотрены доплаты за работу с государственной тайной, которые суммарно за год составили 91 908,73 грн, и командировочные компенсации – 26 185,47 грн.

В январе 2025 года начисленная зарплата Сергея Тюрина составила 113 570,55 грн., из которых после налоговых вычетов выплачено 86 313,61 грн.

Кстати, минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен. Таким образом, одна зарплата Сергея Тюрина за январь равна более 14 минималкам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую сумму в январе 2025 года получил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. Отмечается, что его зарплата превышает "минималку" в 15 раз.