Дворик возле "Привоза" со старыми верандами: как выглядит дом в Одессе, где вырос Жванецкий

Жванецкий писал об Одессе, о ее колорите и особенном юморе

Известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в 2020 году и был похоронен в Москве, но вырос и родился в Одессе. Его дворик в украинском популярном городе уже стал туристической достопримечательностью.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дворик и квартира, где провел юность Жванецкий. Также мы узнали, как это здание используется сейчас.

Чем известен Михаил Жванецкий

Родился Михаил Жванецкий в 1934 году в Одессе в еврейской семье. Сначала семья жила в Томашполе, где отец сатирика работал врачом. А в 1941 года Жванецкий вместе с матерью был эвакуирован в Ташкент, там он пошел в школу, но в 1945 году семья вернулась в Одессу и поселилась на Комсомольской улице (сейчас Старопортофранковская), в 133 доме, который находится недалеко от "Привоза".

Дворик, в котором вырос Жванецкий

Еще в студенческие годы он начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре. Жванецкий любил писать об Одессе, ее колорите, особенном юморе и людях. Вскоре он стал одним из наиболее популярных писателей-сатириков и великим мастером иронии.

Михаил Жванецкий был одним из самых популярных сатириков

Многие цитаты и шутки Михаила Жванецкого стали частью народного фольклора и всемирного достояния. А неотъемлемым атрибутом образа артиста был старый потертый портфель.

Несмотря на то, что Жванецкий долгие годы жил и работал в Москве, он поддерживал Украину и не забывал родной город. Он любил нашу страну и неоднократно вспоминал об этом в своих выступлениях.

Михаил Жванецкий любил шутки об Одессе и ее колорите

Как выглядит одесский дворик, где вырос Жванецкий

Дворик, где провел юность известный сатирик Михаил Жванецкий с виду совсем непримечательный. Однако он полюбился туристам, поскольку сохранил атмосферу старой Одессы.

Двор и квартира в Одессе, где жил Жванецкий

Дом писателя расположен недалеко от "Привоза", в самом дворике находятся остекленные деревянные веранды, заборчик, кирпичные печные трубы, старые почтовые ящики. Вход в квартиру Жванецкого – на деревянной веранде на втором этаже, к которой поднимается лестница. Эта квартира была легендарным местом встреч его друзей, среди которых известные актеры и певцы, писатели и поэты.

Дом Жванецкого расположен недалеко от "Привоза"

Дворик Жванецкого в Одессе

Последний раз Жванецкий был в своем доме в Одессе в 2017 году

Последний раз писатель бывал в своем дворике летом 2017 года. После его смерти вдова Жванецкого обратилась к городским властям с просьбой создать муниципальный музей в честь писателя по его адресу.

Жванецкий называл дом в Одессе "маминой квартирой"

В январе 2022 года в квартире Жванецкого начались ремонтные работы. До начала ремонта была проведена фото- и видеофиксация обстановки квартиры для воссоздания ее в аутентичном виде. Там собирались заменить кровлю, укрепить стены, заменить межэтажное покрытие, а также реставрировать мебель.

В одесской квартире Жванецкого делают музей в его честь

Ремонтные работы в квартире Жванецкого начались до войны

"Телеграф" писал ранее, как выглядит двор, где жил Кузьма Скрябин в Киеве. Артист жил вдали от центра столицы.