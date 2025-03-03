"Путину нужен результат". Почему Россия не смогла захватить Украину и зачем продолжает войну

Противник постоянно откладывает сроки выполнения своих боевых задач из-за действий наших войск

Первоочередные планы россиян, которые составлялись им перед началом большого вторжения в Украину, были разрушены. За три года они так и не смогли добиться своих "целей", но российскому президенту Владимиру Путину по-прежнему нужен результат.

Об этом сказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина. Он объяснил, что за счет чего удалось сломать планы россиян в самом начале.

"Первое — это Киев. Им не удалось за три дня захватить столицу. Второе — это Мариуполь. Это город-герой, который реально задержал всю группировку вражеских войск, которая на тот период времени должна была выйти на наши южные территории и затем продвигаться на север для соединения с группировкой российских войск, которая шла на Харьков, с целью полного окружения наших войск в зоне тогдашней Операции объединенных сил. Это первый этап, который не удалось полностью реализовать Российской федерации", — отметил Скибицкий.

Третьим этапом собеседник назвал освобождение украинских территорий, которые были захвачены в первые дни войны.

"Харьковская область и город Херсон абсолютно сломали все планы России по продвижению ее войск вглубь нашей территории", — объясняет Скибицкий.

Четвертым этапом он называет боевые действия, которые идут на сегодняшний день вдоль всей линии боевого соприкосновения.

"Ведь противник постоянно откладывает сроки выполнения своих боевых задач из-за действий наших войск. Силы обороны Украины держат позиции, отбрасывают врага назад и не дают выполнить планы, которые для себя очертил Кремль на месяц, на полгода, на год", — поясняет собеседник.

При этом, несмотря на многочисленные провалы и неудачи, россиян все равно не отказывают от продолжения боевых действий и войны. Это происходит из-за того, что Путину все еще необходим результат от этой войны.

"Результата так называемой "специальной военной операции" нет. А в чем заключается этот результат? Это "оказание помощи", как они говорили в начале, "освобождение" Луганской и Донецкой областей от "украинской оккупации", в их административных границах. Поставленная задача российским оккупантам до сих пор не выполнена. Вся Луганская область не оккупирована, и задачу по Донецкой области при таких темпах наступательных действий, которые есть у Российской федерации, вряд ли им удастся выполнить в ближайшее время", — подытожил Скибицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава украинской Службы внешней разведки Олег Иващенко рассказал, чего ждать от российских захватчиков в 2025 году.