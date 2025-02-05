Это не Киев: Трамп назвал город Украины, хорошо подходящий для инвестиций в недвижимость

Речь идет об одном из городов на юге страны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Украина может иметь хорошие перспективы в плане развития проектов недвижимости. Особое внимание он обратил на один из городов.

Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что такое заявление американский политик сделал во время диалога с украинским президентом Владимиром Зеленским осенью 2024 года.

Среди украинских городов Трамп особо выделил Одессу в этом плане.

В материале указано, что Дональд Трамп часто рассуждает о внешней политике "в терминах недвижимости". Так, например, в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что сектор Газа является "первоклассной недвижимостью".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут "очень конструктивные переговоры по Украине". Он добавил, что "сделает все", чтобы остановить войну. Американский лидер подчеркнул, что война, которую Россия ведет против Украины, — это "абсолютная бойня".