Припечет до +20 °С. Каким регионам повезет с погодой в ближайшее время
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Солнышко будет припекать почти как летом
В ближайшие несколько дней погода продолжит радовать украинцев аномальным для марта теплом. Однако уже со следующей недели некоторые регионы накроют дожди.
Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Без сильных морозов, но со снегом. Когда в Украине испортится погода в марте".
По его словам, с 7 по 10 марта начнет развиваться молодой антициклон над Румынией, который приобретет свой максимум над Украиной.
"Под его влиянием в нашей стране установится преимущественно солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем повысится на несколько градусов, а ночью удержится без существенных изменений. Минимальные показатели будут колебаться в пределах -2…+5 °С, максимальные +5…+10 °С, в западной части, а также местами на юге +10…+15 °С", — говорит синоптик.
В то же время, по данным Укргидрометцентра, с 8 по 10 марта украинцев ожидает почти летнее тепло. На большинстве территории Украины днем столбик термометра будет колебаться до +19 градусов, а ночью не опускаться ниже +1 градуса.
Теплее всего будет на западе и в центре страны, местами солнце будет припекать и на севере. Однако ночью столбик термометра в западных регионах может показать даже -1 градус.
В течение всех выходных и в понедельник синоптики не прогнозируют осадки, небо будут периодически затягивать облака. Портиться погода начнет с 11 марта, а уже почти к концу недели в Украине прогнозируют даже снег.
Заметим, что 9 и 10 марта синоптики прогнозируют значительное усиление ветра, иногда порывы могут достигать 15 м/с.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве будет почти летняя погода.