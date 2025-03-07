Припечет до +20 °С. Каким регионам повезет с погодой в ближайшее время

Солнышко будет припекать почти как летом

В ближайшие несколько дней погода продолжит радовать украинцев аномальным для марта теплом. Однако уже со следующей недели некоторые регионы накроют дожди.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Без сильных морозов, но со снегом. Когда в Украине испортится погода в марте".

По его словам, с 7 по 10 марта начнет развиваться молодой антициклон над Румынией, который приобретет свой максимум над Украиной.

"Под его влиянием в нашей стране установится преимущественно солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем повысится на несколько градусов, а ночью удержится без существенных изменений. Минимальные показатели будут колебаться в пределах -2…+5 °С, максимальные +5…+10 °С, в западной части, а также местами на юге +10…+15 °С", — говорит синоптик.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, с 8 по 10 марта украинцев ожидает почти летнее тепло. На большинстве территории Украины днем столбик термометра будет колебаться до +19 градусов, а ночью не опускаться ниже +1 градуса.

Теплее всего будет на западе и в центре страны, местами солнце будет припекать и на севере. Однако ночью столбик термометра в западных регионах может показать даже -1 градус.

Погода в Украине 8 марта

Погода в Украине 9 марта

Погода в Украине 10 марта

В течение всех выходных и в понедельник синоптики не прогнозируют осадки, небо будут периодически затягивать облака. Портиться погода начнет с 11 марта, а уже почти к концу недели в Украине прогнозируют даже снег.

Заметим, что 9 и 10 марта синоптики прогнозируют значительное усиление ветра, иногда порывы могут достигать 15 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве будет почти летняя погода.