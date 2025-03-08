В Украину резко пришло тепло: сеть заполонили яркие шутки

Смех продлевает жизнь

В Украине с приходом весны резко изменилась погода и все регионы накрыла аномальная для марта жара. Днем в некоторых областях столбики термометров поднимаются до отметки в +16…+19 градусов.

Однако украинцы, которые известны своим искрометным чувством юмора, не расстраиваются из-за капризов погоды, а наоборот ярко шутят по этому поводу в сети.

"Телеграф" собрал для вас самые интересные и креативные мемы и видео о резком потеплении в Украине.

Так, пользователи TikTok начали снимать короткие ролики о том, что после зимы в стране сразу началось лето, а весна просто была "пропущена".

Также украинцы напомнили о том, что нужно уметь радоваться простым вещам и не зацикливаться на проблемах:

Напомним, Келлог попал в мемы новым заявлением о Трампе и конце войны за 24 часа. Заявление спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога о том, что президент Штатов Дональд Трамп не уточнил день, в какой завершит войну за 24 часа изрядно возмутило сеть. Не прошло и несколько часов, как украинцы создали немало остроумных мемов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о факапах Трампа, которые стали известны на весь мир. Внешность Трампа, особенно его характерная прическа, стала объектом многочисленных шуток и карикатур. Кроме того, его публичное поведение отличается полным отсутствием скромности — он регулярно хвастается своими достижениями, состоянием и способностями, часто используя самоуверенные утверждения.