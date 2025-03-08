Росіяни проривалися в Суджу через газопровід. Що зараз відбувається в Курській області (карти боїв)

Наступ РФ через газопровід: новий маршрут війни чи тактичний маневр?

8 березня російська армія здійснила нову спробу прориву української оборони в районі Суджі, використовуючи газопровід для прихованого проникнення близько сотні військових.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова та джерел в українських підрозділах, цей маневр не став несподіванкою, оскільки активність ворога в цьому регіоні фіксувалася вже кілька днів. Однак увага командування раніше була зосереджена на іншій ділянці фронту – Курилівці, де напередодні також відбувався прорив.

Російські війська готували цей прорив, завдаючи авіаударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) по території, звідки вони планували наступ. Це вкладається у ширшу стратегію РФ, яка спрямована на захоплення ключових транспортних шляхів та створення загрози українському угрупованню військ у Курській області.

Як повідомляє офіцер ЗСУ Мирослав Гай, командування однієї з десантно-штурмових бригад ефективно використало отримані розвіддані про плани ворога застосувати підземні комунікації магістрального газогону "Прогрес" для диверсій у Суджанському районі. Противник намагався повторити сценарій Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на територію, контрольовану ЗСУ.

Однак наші десантники випередили дії окупантів. Завдяки ретельно організованій засідці вдалося дочекатися моменту, коли ворог вийшов із тунелю та зосередився біля виходу. У вирішальний момент вихід із тунелю було завалено, що унеможливило евакуацію ворожої групи. Після цього противника було знищено.

У результаті операції ліквідовано близько 80% особового складу ворога.

Головна мета російського наступу – отримати контроль над дорогою Суми-Юнаківка-Суджа. Вже з січня 2025 року окупанти намагаються відрізати цей маршрут, поступово наближаючись до нього з різних напрямків. Наприкінці лютого вони здійснили першу атаку з півночі – через село Новеньке. Тепер вони намагаються прорватися із півдня.

Основний задум противника – перерізати трасу Суджа-Суми та створити оперативне оточення для українських сил. Наразі ширина українського плацдарму в Курській області скоротилася до 11 км. Проте джерела в українському командуванні запевняють: ситуація ще не критична, ЗСУ контролюють розвиток подій, а повного оточення немає.

За інформацією джерел РБК-Україна, Сили оборони вживають заходи для стабілізації фронту та планують контрнаступальні дії. На Курському напрямку тривають бої, українські війська отримують підкріплення.

ЗСУ не відходять з Курщини, а командування постійно коригує тактичні рішення відповідно до дій противника.

Що каже російська пропаганда?

Російські медіа традиційно поширюють дезінформацію щодо подій на фронті. Основні тези:

"ВС РФ вийшли на адміністративні кордони Суджі" – російські джерела заявляють, що місто майже взяте, а в оточенні перебуває до 2000 українських військових.

– російські джерела заявляють, що місто майже взяте, а в оточенні перебуває до 2000 українських військових. "У Суджі тривають вуличні бої" – в боях беруть участь кілька підрозділів, у тому числі добровольче формування "Ветерани".

– в боях беруть участь кілька підрозділів, у тому числі добровольче формування "Ветерани". "Українські війська в оточенні, зв’язок із командуванням втрачений" – за версією росіян, українські військові нібито ведуть переговори про здачу, що не відповідає дійсності.

– за версією росіян, українські військові нібито ведуть переговори про здачу, що не відповідає дійсності. "Окупанти почали зачистку населених пунктів" – за їхніми даними, російські війська просуваються в районі Малих Локень, Басівки та Лебедівки.

Російський наступ у районі Суджі є частиною більшої операції, спрямованої на захоплення стратегічно важливих шляхів та створення загрози українському угрупованню в Курській області. Проте українські сили оборони не лише тримають лінію фронту, а й готуються до контрзаходів.

Раніше "Телеграф" писав проте, що ситуація в Курській області, яка значно погіршилася для ЗСУ, залишається важкою. Росіяни мали нові просування.