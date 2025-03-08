Россияне продвинулись в Курской области. DeepState показал изменения линии фронта

Продолжаются тяжелые бои

Ситуация в Курской области, значительно ухудшившаяся для ВСУ, остается тяжелой. У русских были новые продвижения.

В частности, по данным DeepState, враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине Курской области РФ. Изменения линии фронта отображается на карте.

Напомним, Россия отрезала большую часть украинского плацдарма. Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) СНБО Андрей Коваленко, 7 марта заявил, что армия РФ бросает все усилия, что прорваться в сторону трассы от Юнаковки (Сумщина) до Суджи (Курщина).

Генштаб в своем вечернем своде 7 марта сообщил, что с начала суток до 22:00 на Курщине украинские воины отразили 25 атак россиян, два столкновения на тот момент продолжались. Враг нанес 19 авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 24 управляемых авиационных бомбы и совершил 377 артиллерийских обстрелов.

Что происходит на других участках фронта

В целом на фронте с начала суток 7 марта до 22:00 произошло 109 боевых столкновений. На Харьковском направлении наши войска отразили две российские атаки в районе Волчанска. На Купянском направлении враг совершил четыре штурма в районах Петропавловки, Загрызового и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении оккупанты 16 раз атаковали позиции украинцев. Бои продолжались неподалеку от Грековки, Торского, Ямполевки и в направлениях Нового, Новомихайловки.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Враг атаковал вблизи Орехово-Василовки и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне атаковали 22 раза. Основные усилия они сконцентрировали вблизи Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка.

На Покровском направлении россияне 24 раза пытались прорвать нашу оборону. Бои шли неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надеевка, Луч, Лисовка, Алексеевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска.

На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал близ Константинополя и Бурлацкого. Получил отпор.

Как сообщал "Телеграф", российские войска продолжают пытаться перейти линию границы на Сумщине, а в сети появляются сообщения, что РФ якобы взяла под полный огневой контроль основную логистическую дорогу, ведущую к Судже в Курской области. "Телеграф" обратился за комментарием по этому поводу к военному эксперту, полковнику запаса ВСУ, экс-спикеру Генштаба Владиславу Селезневу.