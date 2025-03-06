"Россияне держат огневой контроль": экс-спикер Генштаба объяснил ситуацию в Сумской и Курской областях

Боевые действия продолжаются на территории Сумской и Черниговской областей и из этого не стоит делать сенсацию

Российские войска продолжают пытаться перейти линию границы на Сумщине, а в сети появляются сообщения, что РФ якобы взяла под полный огневой контроль основную логистическую дорогу, ведущую в направлении Суджи в Курской области.

"Телеграф" обратился за комментарием по данному поводу к военному эксперту, полковнику запаса ВСУ, экс-спикеру Генштаба ВСУ Владиславу Селезневу. Он пояснил, что частичный заход врага на территорию Сумской области, следует рассматривать через призму деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

"Это не означает больших наступательных действий и огромного количества личного состава. Тактическое продвижение, безусловно, имеет значение, поскольку дорога важна для нас — это единственная артерия, которой мы обеспечиваем наши военные группировки в Курской области. Конечно, приграничные территории сейчас находятся под огневым контролем россиян", — пояснил Селезнев.

При этом с украинской стороны активно проводится разведка. Все попытки противника — тактические эпизоды, "банзай-атаки", нацелены на то, чтобы хотя бы временно захватить контроль над этой дорогой и отчитаться об "успехе" россиянам.

"Что касается боевых действий на пограничных территориях, то это не новость. Боевые действия продолжаются на территории Сумской области и Черниговской области. Потому не стоит делать из этого сенсацию. Боевые действия происходят не только на востоке или на юге страны, но и на приграничных территориях. Это большая зона, которая охватывает почти 6 тысяч квадратных километров – от села Березка до Бараново, с одной стороны – украинские силы, с другой – российские оккупанты", — подытожил эксперт.

В то же время спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко говорит, что россияне пытаются подойти к нашей границе и перейти ее.

"Раньше враг пытался продвигаться по направлению одного из населенных пунктов, применяя и колонны техники, но они сразу уничтожались нашими защитниками. Сейчас видим продолжение этой ситуации по направлению населенного пункта Новенькое — край района, где наши воины ведут операцию в пределах Курской области. Противник пытается ссылать небольшие штурмовые группы", – отметил спикер ГНСУ.

Он добавил, что враг хотел бы перерезать логистические пути, а для этого им нужно больше продвинуться вглубь территории нашей страны. Это те пути, по которым идут поставки всего необходимого для украинских военных в рамках Курской операции.

Село Новенькое на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Курском направлении зафиксировано продвижение российских войск. Враг использует FPV-дроны для контроля дорог, чтобы исключить возможность подкрепления ВСУ.