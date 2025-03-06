Стало известно, где и когда состоятся переговоры между США и Украиной

Полный состав украинской делегации пока неизвестен

В среду, 12 марта, в Эр-Рияде Саудовской Аравии стартуют переговоры между представителями США и Украины. Официально стороны пока не подтверждали данную информацию.

Об этом сообщила корреспондентка FoxNews. В столицу Саудовской Аравии отправится госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник по национальной безопасности США Майк Уолтц.

С украинской стороны участие в переговорах примут, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак. Полный состав делегации пока неизвестен.

"Во вторник Рубио, Виткофф и Уолтц отправятся в Эр-Рияд для встречи с украинской делегацией, в том числе с Ермаком", – дописала журналистка.

В настоящее время детали повестки дня остаются неизвестными. Саудовская Аравия уже выступала посредником в международных переговорах, в частности, во встречах делегаций России и Соединенных Штатов.

Ранее Телеграф сообщал, что во время саммита ЕС украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США возобновили работу и выразил надежду, что на следующей неделе состоится содержательная встреча.