Союзники могут сократить обмен разведданными из США: в чем причина

Разведки переживают за своих иностранных агентов

Страны-участники разведывательного альянса "Пять глаз", а также Израиль и Саудовская Аравия рассматривают возможность сокращения объема разведывательных данных, передаваемых Соединенным Штатам. Это решение обсуждается в контексте политики администрации Дональда Трампа, демонстрирующей более мягкий подход к России.

Об этом сообщает NBC News. Журналисты ссылаются на четыре источника, имеющих доступ к таким обсуждениям.

По словам источников, союзники обеспокоены тем, что информация об агентах или активах может быть намеренно передана Москве. Каждая спецслужба обязуется защищать своих агентов, и если это доверие будет нарушено, это может привести к сокращению обмена критически важными данными между Вашингтоном и его партнерами.

В страны, пересматривающие свои протоколы сотрудничества с США, входят члены разведывательного альянса "Пять глаз" (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и США), а также Израиль и Саудовская Аравия. Обсуждения этого вопроса уже идут, однако никакие окончательные решения пока не принимались.

Публично некоторые страны пытаются приуменьшить возможность ограничения обмена разведданными. Правительство Великобритании, например, заявило, что "США остаются ближайшим союзником, и сотрудничество в сферах обороны, безопасности и разведки будет продолжаться". Подобное заявление сделала и Канада.

Израильский представитель также заявил, что "сотрудничество между Израилем и США на всех уровнем, включая обмен разведывательными данными, остается таким же прочным, как и раньше". Австралия, Новая Зеландия и Саудовская Аравия воздержались от комментариев.

Бывшие американские разведчики, по информации NBC, выразили обеспокоенность, что администрация Трампа может изменить приоритеты в области сбора разведданных и начать меньше внимания угрозам со стороны России. К примеру, в Пентагоне уже уделяют больше ресурсов борьбе наркокартелей в Мексике, а ЦРУ запустило дроновые разведывательные операции над этой страной.

К тому же, в своей речи на заседании ООН по кибербезопасности представитель Госдепартамента США Лизил Франц упомянула лишь Китай и Иран в качестве основных киберугроз, места России в этом списке не нашлось.

Решение Трампа о приостановлении обмена разведданными с Украиной, состоявшемся на этой неделе вместе с остановкой поставок оружия, лишь усилило беспокойство союзников. Сотрудничество между украинскими и американскими спецслужбами развивалось с 2014 года, за это время Киев предоставил Вашингтону ценную информацию о действиях российских войск.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что решение Дональда Трампа о приостановке предоставления военной помощи и обмена разведывательными данными называют "самым подлым поступком".