"Бог любит троицу": в ВМС ВСУ намекнули на планы по Крымскому мосту

Российский мост непременно станет целью новой атаки

Мост через Керченский пролив, который россияне построили, чтобы соединить оккупированный Крым с Россией, до сих пор под угрозой. Украина не отказалась от планов по его уничтожению.

Об этом рассказал командующий ВМС Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа. Его слова передает The Guardian.

По его словам, современная война это технологическая гонка, в которой доминируют беспилотники. Он добавил, что у россиян появились "довольно эффективные" методы борьбы с морскими дронами, а потому Украина превратила их в подвижные ударные платформы. Теперь они не просто несут заряд взрывчатки, но и могут, например, сбивать вертолеты.

Это дроны уже брали участие в ударах по Крымскому мосту и Неижпапа оптимистически настроен относительно вероятности новой атаки.

"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть поговорка: Бог любит троицу", — сказал он.

Неижпапа в целом положительно оценил успехи ВМС ВСУ в Черном море, отметив, что российскому флоту пришлось бежать из его северо-западной части. Это позволило Украине запустить работу зернового коридора и практически вернуть экспорт до уровня 2022 года.

Как сообщалось ранее, 8 октября 2022 года СБУ впервые нанесла удар по Крымскому мосту. В результате атаки произошло частичное обрушение двух пролетов и было значительно повреждено дорожное полотно.