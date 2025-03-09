Младшая на 28 лет, жена помещика и любимая его товарища: что известно о женщинах Тараса Шевченко

Поэт влюблялся страстно, посвящал своим женщинам поэмы, рисовал их на картинах, но так и не женился

О Тарасе Григорьевиче Шевченко мы привыкли думать как о гениальном поэте и борце за свободу Украины. Но немногие вспоминают, что в жизни Кобзаря было много женщин. Он описывал их в стихах, рисовал на картинах и посвящал им поэмы. Однако, "то же любовь" писатель так и не встретил и не был никогда в браке, хотя и несколько раз намеревался жениться.

Его сердце покорили несколько муз – от детской любви Оксаны Коваленко до девушки, которую любил его товарищ – Марии Европеус. "Телеграф" по случаю 211-1 годовщины со дня рождения Тараса Шевченко решил вспомнить, что известно о женщинах, которых он любил.

Первая любовь

Еще в детстве маленький Тарас влюбился в девушку Оксану Коваленко, с которой вместе пас скот в селе Кирилловка. Он даже вспоминал ее спустя много лет, называя "звездой" своей ранней жизни.

Оксана Коваленко

Именно о ней Шевченко писал в стихотворении "Мені 13 минало" ("Утирала мои слезы и поцеловала…"). Также именно об Оксане он писал в "Ми у купочці колись росли". Однако господин Энгельгардт, у которого Шевченко был крепостным, решил переехать в город Вильно (сейчас Вильнюс), поэтому дороги пары разошлись. К слову, впоследствии Оксана вышла замуж за крепостного того же господина.

Вторые отношения

В городе Вильно Шевченко встретил Ядвигу Гусиковскую — портнихой польского происхождения. Она была на 8 лет старше его. Однако эти отношения быстро закончились. Дело в том, что началось польское восстание в 1830 году, и господин Энгельгардт уехал в Петербург, забрав с собой крепостных, включая Тараса.

Ядвига Гусиковская

Отношения свободного от крепостного права человека

В 1838 году Тараса Шевченко выкупили из крепостного права. Тогда он переехал жить к своему товарищу Ивану Сошенко. Однако эта дружба не продолжалась долго. Дело в том, что Иван хотел жениться на женщине, по имени Мария Евпопеус. С ней закрутил роман Шевченко, хоть и знал о намерениях товарища. Именно эта женщина стала прототипом образа Паши в повести "Художник". Вероятно, Марию Шевченко рисовал на пикантной картине "Женщина в постели".

Картина Шевченко "Женщина в постели"

Безответная любовь

Шевченко решил поехать в Яготин, чтобы рисовать пейзажи. Там он жил в имении генерал-губернатора Малороссии Николая Репнина. Писатель познакомился с его дочерью Варварой, которая была старше его на 6 лет. Она называла его гением и сразу влюбилась в художника, хоть и была в браке.

Варвара Репнина

Самому Шевченко нравилась другая женщина — художница Глафира Псел, воспитывавшейся в имении. А Варвара для него была сестра или просто опекунка. Репнина посвятила поэту автобиографическую повесть "Девочка". На что Шевченко ответил в своем стиле — посвятил ей поэму "Тризна". Многие годы после этого они переписывались.

Женатая женщина

В селе Мойсовка писатель познакомился с Анной Закревской. Она была женой известного украинского помещика Платона Закревского, но, несмотря на статус и брак, между Анной и Тарасом вспыхнула симпатия. Он нарисовал ее портрет, посвящал стихи и восхищался ее красотой и умом. Поэт даже хотел построить с ней семью. В стихотворении-посвящении "Нет хуже, чем в неволе" Шевченко писал именно о Анне Закревской.

Анна Закревская

Любовь в неволе

Когда Шевченко находился в ссылке, он влюбился в жену коменданта Новопетровской крепости Агату Ускову. Писатель от нее безумствовал. "Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благородной моей душой. Не допускай, друг мой, и тени чего-нибудь порочного в непорочной любви моей", – писал он в письме другу Брониславу Залевскому. Однако эти чувства быстро угасли и Тарас начал презирать Агату.

Агата Ускова

Последняя любовь и измены

Уже в конце жизни Тарас надеялся, наконец, создать семью. Ему было 47, когда он полюбил девушку Ликеру Полусмак, которая была младше его на 28 лет. Она была бывшей крепостной. Шевченко серьезно думал о браке, мечтал об уюте и семейном счастье.

Когда товарищи художника узнали о его намерении выйти замуж, стали отказывать его. Все потому, что у Ликера была репутация неряшливой, легкомысленной и лживой женщины. Однако такое поведение девушки Тарас считал следствием рабства и считал, что это можно исправить. Тогда писатель дарил ей роскошные подарки и даже перевез ее в отдельную квартиру. Однако он узнал, что Ликера изменяла ему и приказал ей вернуть все подарки. Девушке он посвятил поэзии "Барвинок цвел и зеленел" и "Поставлю дом и комнату".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел дом Шевченко в России, где он жил во время ссылки. Россияне снесли дом, а на его месте обустроили парковку клиентов банка.