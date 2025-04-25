Экологи недоумевают, как такой компании был разрешен листинг

Крупнейший в мире производитель мяса JBS, связанный с вырубкой амазонских лесов, получил одобрение властей США на размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Экологические организации возмущены этим фактом и называют его "катастрофой для планеты".

Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что JBS связана с вырубкой лесов, и "зеленый свет" на то, чтобы ей выйти на фондовую биржу, дает компании большие возможности для расширения и получения прибыли.

В связи с этим экологи недоумевают, как такой компании был разрешен листинг. Как ожидается, совместный листинг повысит стоимость многонациональной компании. Почти половина ее доходов теперь поступает из Соединенных Штатов, где она продает такие бренды для дома, как Pilgrim's, Moy Park, Seara и Primo.

К слову, дочерняя компания JBS Pilgrim's была крупнейшим спонсором инаугурационного комитета нынешнего президента США Дональда Трампа. Торги ее акциями в Нью-Йорке могут стартовать уже 12 июня.

Природоохранные организации, которые опасаются, что JBS использует дополнительные финансовые ресурсы для расширения своего рынка и воздействия на окружающую среду.

Двухпартийная группа из 15 сенаторов США призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам отклонить заявку JBS на листинг акций.

"Десятки журналистских и неправительственных отчетов показали, что JBS связана с большим уничтожением лесов и других экосистем, чем любая другая компания в Бразилии", — написали они в открытом письме.

Greenpeace UK тем временем заявляет, что планы JBS по глобальному расширению грозят еще больше склонить планету к климатическому хаосу.

"JBS построила свою мясную империю на истории коррупции, нарушенных обещаниях и разрушении окружающей среды, включая выбросы, которые заставили бы даже компании, работающие на ископаемом топливе, поднять бровь", — сказала активистка Даниэла Монтальто. "Этот листинг принесет пользу только братьям-миллиардерам Батиста, которые сидят у руля JBS, в то время как обычные люди платят за климатический хаос и разрушение окружающей среды, которые несет промышленное сельское хозяйство".

В свою очередь в компании JBS ответили на обвинения со стороны экологов следующим образом:

"Предложение создает ценность для членов нашей команды, сообществ, в которых мы работаем, и инвесторов. Мы поддерживаем постоянное раскрытие информации отечественным и зарубежным инвесторам и партнерам, которые неоднократно демонстрировали свою уверенность в надежности и надежности нашей политики.

JBS продолжит сотрудничать с фермерами, НПО, университетами, клиентами и другими заинтересованными сторонами для выявления путей сокращения сельскохозяйственных выбросов, борьбы с глобальной продовольственной необеспеченностью и повышения устойчивости продовольственных систем. Сельское хозяйство играет важную роль в решении проблемы изменения климата, и такие компании, как JBS, могут и должны помочь возглавить коллективные действия".

JBS и вырубка лесов

Эту компанию неоднократно связывали с вырубкой лесов, и генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в прошлом году подала иск, обвинив JBS в том, что она вводит потребителей в заблуждение относительно своих климатических целей в попытке увеличить продажи. Этот иск был отклонен в феврале.

Сейчас в компании комментируют обвинения в свою сторону в вырубке лесов так:

"Хотя общеотраслевые проблемы значительны и масштабнее, чем может решить любая компания в одиночку, мы считаем, что у JBS есть глубокий и надежный ряд интегрированных политик, систем и инвестиций, которые оказывают существенное и положительное влияние на снижение рисков вырубки лесов".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие компании США первыми могут вернуться в Россию. Искусственный интеллект Grok назвал варианты.