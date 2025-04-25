"Будем страной-инвалидом": Климкин рассказал, что делать с оккупированными территориями

Павел Климкин категорически отверг возможность территориальных уступок

Украина не может уступить России своими территориями. Потом Владимир Путин может попытаться легитимизировать оккупацию через псевдореферендумы

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Житомир.инфо. Он категорически исключил возможность территориальных уступок, назвав такой шаг "отрезанием части себя".

Отдадим территории России — будем страной-инвалидом

"Никаких юридических решений по уступкам не может быть, поскольку это отрезать от себя кусок. Ну, это вот как отрезать себе там руку, голову, что угодно. То есть тогда мы будем страной-инвалидом", — заявил Климкин.

Освободить оккупированные территории без оружия, драйва и потенциала невозможно

Он также признал сложности в освобождении оккупированных территорий. По его мнению, на данном этапе это не может произойти из-за нехватки ресурсов и потенциала.

"Мы не можем освободить оккупированные территории сейчас. Для этого у нас нет ни человеческого драйва и потенциала. Ну, мы ведь прекрасно понимаем, что такое Россия недостаточно оружия", — пояснил бывший министр.

Путин будет перезагружать людей

Климкин выразил обеспокоенность возможными последствиями даже неюридического признания оккупированных территорий, что может привести к прекращению огня и невозможности проведения военных операций по освобождению этих регионов.

"Мы понимаем, что Путин начнет перезагружать людей и очень быстро наших выселять в Волгу, Сибирь и привозить на украинскую землю россиян. И через 5-7 лет это может быть совершенно другая реальность", — сказал он.

Россия легитимирует оккупацию псевдореферендумами

В конце бывший глава МИД добавил, что в будущем Россия может попытаться легитимизировать оккупацию из-за псевдореферендума. Он подчеркнул, что юридическое признание территориальных потерь будет фактически означать потерю украинской идентичности.

Ранее "Телеграф" писал, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине, возможно, придется отказаться от части своей территории в рамках "мирного соглашения" с Россией. При этом украинский народ никогда не смирится с оккупацией.