Как сэкономить до 50 гривен на мясе к шашлыку?

Некоторые магазины предлагают купить мясо свинины для шашлыка по цене в 250 грн, но если поискать, то можно найти за 195 грн

Мясо для шашлыка покупают не только к каким-то праздникам, но и для обычного отдыха на природе. Местами цена на этот продукт достигает почти 250 гривен за килограмм.

"Телеграф" проанализировал, где украинцы сейчас могут сэкономить почти до 50 гривен на мясе, посмотрев стоимость в пяти различных торговых сетях Украины. К слову, акционные предложения мы не нашли.

Какие цены на сырое мясо в магазинах

Дешевле всего кило мяса можно купить в "Фора". Там его цена составляет 195 гривен.

В "АТБ" нет готовых кусочков свиного мяса для шашлыка. Вместо этого можно взять окорок "Глобино" для жарки. Его стоимость зафиксировалась около 203,99 гривен.

Тем временем "Auchan" предлагает купить кило мяса за 224,9 гривны.

Мясо для шашлыка также можно купить в "Сільпо" и "Metro". Там цены незначительно разнятся, 249,30 и 249,50 соответственно.

То есть, выгоднее всего брать этот продукт у "Фора", сэкономив почти 50 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно дешевле всего купить популярное мороженое "Каштан", "Хрещатик" и "Стакан великан".