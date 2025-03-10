Одна из европейских стран представила план урегулирования войны в Украине: из чего он состоит

План состоит из многих пунктов, включающих и военные, и гуманитарные аспекты.

Демилитаризованная зона между войсками, международная миссия по мониторингу соглашения и механизмы политического урегулирования — такой комплекс мер включает в себя документ, опубликованный Женевским центром политики безопасности. Это план достижения устойчивого прекращения огня в Украине.

Как указано в документе, ключевым элементом является создание буферной зоны в ширину 10-15 километров вдоль линии разграничения. В этой зоне должны отсутствовать военные силы и тяжелые вооружения, а патрулировать ее будут международные наблюдатели. Для контроля за исполнением перемирия предполагается создание специальной Объединенной военной координационной комиссии, в состав которой войдут представители украинской и российской сторон, а также международные посредники.

Комиссия будет отвечать за выполнение условий соглашения, регулирование обмена пленными, проведение гуманитарного разминирования и создание безопасных коридоров для гражданских.

Отдельно в плане отмечается необходимость международной миротворческой миссии, которая будет выполнять функции наблюдения и верификации. Предполагается развертывание контингента численностью около 15 000 человек, из которых 10 000 составят военные под мандатом ООН, еще 5000 – полицейские и гражданские наблюдатели. В их задачи будут входить контроль за соблюдением перемирия, проверка отвода вооружения, мониторинг гуманитарных коридоров и безопасности в буферной зоне.

Гуманитарная составляющая: разминирование, помощь гражданским и восстановление инфраструктуры

Особое внимание авторы плана уделили гуманитарным вопросам, без которых стойкое прекращение огня и восстановление нормальной жизни в пострадавших регионах невозможно. В частности, в документе отмечается настоятельная необходимость проведения масштабного разминирования территорий. Украина уже одна из самых заминированных стран мира, а учитывая масштабы боевых действий, значительные площади остаются опасными для населения. Предложено создать отдельную программу разминирования с участием специализированных международных организаций, которая будет предусматривать:

Первоначальная оценка рисков и картографирования опасных зон , что позволит определить наиболее загрязненные минами территории и составить приоритетный план разминирования.

, что позволит определить наиболее загрязненные минами территории и составить приоритетный план разминирования. Создание специализированных мобильных групп саперов с доступом к современному оборудованию и дронам для обнаружения взрывоопасных предметов.

с доступом к современному оборудованию и дронам для обнаружения взрывоопасных предметов. Расширение учебных программ для гражданского населения , особенно в сельской местности, с целью информирования о правилах безопасности и действий при обнаружении мин или неразорванных боеприпасов.

, особенно в сельской местности, с целью информирования о правилах безопасности и действий при обнаружении мин или неразорванных боеприпасов. Формирование совместных гуманитарных инициатив с привлечением ООН, ЕС и других международных партнеров, которые будут предоставлять необходимое техническое и финансовое обеспечение для реализации проектов по разминированию.

Не менее важным аспектом является обеспечение гуманитарной помощи населению в пострадавших регионах. Из-за разрушения жилых кварталов, коммунальной инфраструктуры и транспортных путей сотни тысяч людей нуждаются в экстренной помощи. План предусматривает создание гуманитарных коридоров, через которые будут осуществляться поставки продуктов, медикаментов и предметов первой потребности. Кроме того, запланировано открытие гуманитарных центров в буферной зоне, где местные жители смогут получить медицинскую помощь, консультации и приют.

Особое внимание в отчете уделено вопросу восстановления инфраструктуры. В результате боевых действий многие населенные пункты потеряли доступ к электроснабжению, водоснабжению и теплу. Авторы документа отмечают, что критически важно привлечь международных партнеров к финансированию работ по восстановлению энергетических, транспортных и жилых объектов. Предлагается создать специальные фонды, которые смогут аккумулировать финансовую помощь правительствам и международным организациям для реализации программ реконструкции.

Еще одним ключевым аспектом является создание условий для возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. Из-за войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, и многие из них могут не иметь возможности вернуться из-за отсутствия жилья или риска безопасности. План предусматривает:

Строительство временного жилья для людей, потерявших свои дома.

для людей, потерявших свои дома. Введение программ экономической поддержки , которые будут способствовать интеграции ВПЛ в экономическую жизнь регионов.

, которые будут способствовать интеграции ВПЛ в экономическую жизнь регионов. Создание юридических механизмов восстановления прав собственности и компенсаций пострадавшим от войны.

от войны. Психологическая поддержка для лиц, переживших оккупацию или военные действия, с акцентом на реабилитацию детей и пострадавших женщин.

GCSP отмечает, что успех реализации этого плана зависит от готовности сторон к диалогу и международной поддержке. Документ содержит предложения по обеспечению долгосрочных гарантий безопасности, а также призывает международное сообщество к расширению помощи Украине в гуманитарной и экономической областях. Авторы считают, что стойкое прекращение огня может стать первым шагом к всеобъемлющему политическому соглашению, которое поможет стабилизировать ситуацию в европейском регионе и снизить риски дальнейшей эскалации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что во вторник, 11 марта, запланирована встреча американской и украинской делегаций в городе Джидда в Саудовской Аравии. Чего стремятся достичь Киев и Вашингтон, рассказала международная обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова.