"Кохай" на украинском: нежные слова для вашей половинки

Особое место занимает слово "кохати", имеющее более глубокое и чувственное значение, чем общеупотребительное "любить"

Украинский язык богат красивыми и благозвучными словами, особенно когда речь идет о любви. Вместо привычного "люблю", скажите "кохаю" – это слово имеет гораздо более романтичный оттенок.

Тарас Шевченко призвал "кохатися", поэтому не стесняйтесь использовать это слово чаще. Вот несколько колоритных украинских слов и выражений, чтобы выразить свои чувства

О чувствах на украинском

Шаленію від тебе – эти слова добавят страсти в ваши отношения.

Залюблений – полон любви, страсти, влюблен, очарован.

Я для тебе небо прихилю – если готовы на все ради любимого человека, смело говорите это.

Серденько – нежный эпитет, которым можно называть как мужчину, так и женщину.

Крихітка – ласкающее слово, дающее ощущение опеки и заботы.

Ясочка – так когда-то молодые люди называли красивых женщин.

Кралечка – напоминайте своей избраннице, что она всегда красива.

Лебідка – нежное обращение к любимой, чтобы успокоить ее.

Солоденький – так можно назвать любимого мужчину после поцелуя.

Жайворонок – прекрасное слово для романтического утра с любимым.

Происхождение слова "кохати"

Глагол "кохати" происходит от праславянского "кохати" ("ухаживать, заботиться"). Оно, в свою очередь, связано с индоевропейским корнем "kos", что означало "чесать, гладить, ласкать".

Разница между "коханням" и "любовью"

В украинском языке существует семантическое различие между "коханням" как пылкой эмоцией и "любовью" как общим понятием. "Кохання" имеет более телесный и чувственный контекст, тогда как "любовь" может не иметь контекста страсти. В досоветские времена "любовь" часто использовали в контексте "любовь к Богу".

Николай Томенко, теоретик украинской любви, считает, что слово "кохати" имеет поэтическое и иррациональное содержание, характеризуется чувственностью и романтизмом. Кохання – это самоотречение и принесение себя в жертву чувством, тогда как любовь – это взаимоподдержка. Тарас Шевченко в своей интимной лирике изображал кохання как целомудренное и нежное чувство, полное внутренней силы, верности и преданности.

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