Дело о хищении 56 миллионов: СМИ узнали, кто внес залог за главу АМКУ

Бизнесмен говорит, что знаком с чиновником

Глава Антимонопольного комитета (АМКУ) Павел Кириленко вышел на свободу под залог в 30 миллионов гривен, которые внесла компания, связанная с Эдуардом Мкртчаном. Примечательно, что компании бизнесмена участвуют в государственных закупках.

Об этом информируют журналисты проекта "Схемы". Они указали на то, что филиал АМКУ как раз рассматривает дело против одной из компаний Мкртчана относительно "антиконкурентных действий".

Отмечается, что сам Кириленко говорит, что знаком с бизнесменом, но название компании слышит впервые. Мкртчан же сообщил, что внесение залога было его личной инициативой, но это не связано с просьбой повлиять на решение АМКУ.

Сообщается, что 14 августа 2024 года детективы НАБУ сообщили Кириленко о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации. Однако 28 августа он вышел под залог в 30 миллионов, который внесла ООО "Керамет".

Журналисты сообщили, что компания на 75% принадлежит ООО "Астрелла Кепитал", конечным бенефициаром которого является Мкртчан. Его отец, Олег Мкртчан, являлся генеральным директором промышленной корпорации "Индустриальный союз Донбасса", но с 2019 года он отбывает наказание в России, где его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах.

Эдуард Мкртчан

Что касается ООО "Керамет", то оно участвует в государственных закупках и получало заказы от "Нафтогаза" и "УЗ".

Как сообщалось ранее, семья Кириленко сообщала, что заработала миллионы гривен на бизнесе по продаже малины. Это уже стало предметом шуток в сети.