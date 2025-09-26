Убили шесть человек, среди которых ребенок. Чем закончилось громкое дело о ДТП с участием Зайцевой и Дронова

Столкновение Lexus и Volkswagen закончилось трагедией

В Харькове 18 октября 2017 года произошла страшная авария, унесшая жизни шести человек. Среди них была 15-летний подросток и его мама. Тогда автомобиль под управлением 49-летнего Геннадия Дронова врезался в Lexus, которым управляла 20-летняя студентка Елена Зайцева. Об этом "Телеграф" рассказал в материале "Пожизненное за подростка, четыре года за ребенка: пять приговоров украинских судов между справедливостью и скандалом".

Что важно знать:

В результате ДТП в Харькове были сбиты 11 человек, из которых шесть погибли

В анализах Зайцевой обнаружили опиаты и фенобарбитал

Зайцева и Дронов получили по 10 лет тюрьмы

Смертельное ДТП с участием дочери харьковского бизнесмена

ДТП произошло 18 октября 2017 около 20:45 на улице Сумской в Харькове. По данным следствия, внедорожник Volkswagen Touareg под управлением Дронова врезался в Lexus, где за рулем находилась студентка Зайцева. В результате столкновения автомобили протаранили толпу людей, ожидавших остановки общественного транспорта.

Зайцева и Дронов в суде

На тот момент Елену Зайцеву уже трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости и проезд на красный свет. Она, к тому же, дочь харьковского бизнесмена и сведенная сестра бывшего заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева.

В результате аварии были сбиты 11 человек: 5 погибли на месте, 6 оказались в больнице, один из пострадавших вскоре скончался. Одна из пострадавших была беременна, ее срочно госпитализировали. Ее ввели в искусственную кому, чтобы спасти жизнь. Впоследствии она успешно родила и вышла из больницы.

Лексус Зайцевой после ДТП

Сначала следствие было открыто только против Зайцевой, а Дронов проходил по делу как потерпевший. Но впоследствии это изменилось, ему инкриминировали нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. На момент аварии Зайцева отрицала, что была под наркотиками, но экспертиза показала другое. У обвиняемой были обнаружены опиаты, фенобарбитал и метаболиты анальгина. В моче также найден кодеин и фенобарбитал — вещества, относящиеся к категории наркотических, обращение которых в Украине ограничено, но допускается употребление в отдельных случаях за строгим контролем.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Приговор суда и исчезновение врача: чем закончилось дело Зайцевой и Дронова

В суде сторона обвинения потребовала для каждого из них 10 лет лишения свободы. В феврале 2019 года Киевский районный суд Харькова объявил приговор обоим участникам ДТП – 10 лет лишения свободы. Елена Зайцева получила также лишение прав на управление транспортным средством на 3 года. Сейчас она отбывает наказание в исправительном центре Днепропетровской области.

Интересно, что в ходе судебного расследования исчезла врач-нарколог Елена Федирко. Именно она проводила осмотр Зайцевой сразу после ДТП.

Известно, что на одном из заседаний суда Елена признала свою вину и покаялась. Но это не смягчило приговор суда. От аварии Зайцевой и Дронова погибли 6 человек, из них 15-летняя девочка и ее мать.

Дочь бизнесмена из Харькова и бизнесмен: что известно об участниках ДТП

Елена Зайцева – на момент аварии студентка Харьковского национального университета имени Каразина, училась на факультете социологии. Ее отец харьковский бизнесмен Василий Зайцев, президент ООО "Группа — Тайфун", а также председатель правления и генеральный директор ЧАО ПТП "Укрэнергочермет". В суде признала вину, проехала на запрещённый цвет светофора, но употребление наркотиков отрицала. Заявление об условно-досрочном освобождении подавать отказалась.

Елена Зайцева в суде

Геннадий Дронов – на момент ДТП ему было 49 лет. Работал бизнесменом – продавал продукты, табачные изделия и сдавал недвижимость в аренду. Признал в суде, что поехал не желтый свет светофора.

Геннадий Дронов

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем закончилась трагедия, когда пьяный коп убил 5-летнего ребенка.