Был урологом и умер в 91 год: где похоронен "тайный" брат Путина и как он выглядел

Год назад не стало двоюродного брата диктатора Евгения Путина

Российский диктатора Владимир Путин скрывает свою личную жизнь за семью замками. Это касается его детей от гимнастки Алины Кабаевой, а также дальних родственников. Ровно год назад на 92 году жизни скончался его двоюродный брат.

О смерти Евгения Путина стало известно после того, как в росСМИ сообщили о назначении его дочери на высокий пост замминистра Минобороны РФ. Ею оказалась племянница Путина — 52-летняя Анна Цивилева.

Евгений Путин — что о нем известно

Отцы Евгения и Владимира Путина, Михаил Спиридонович и Владимир Спиридонович, были родными братьями. Двоюродный брат российского диктатора был ведущим урологом из Иваново, который занимался врачебной практикой в 1970–1990-х годах. В этом городе семья Евгения Путина жила на улице Сакко до 2002 года.

Евгений Путин (в детстве) с мамой Татьяной Дмитриевной, 1946 год

Известно, что после того как Путин пришел к власти, его родственники переехали из Иваново в Москву.

Евгений Путин внизу справа

Дочь Евгения Путина (на фото выше — Анна Путина в детстве) состоит в браке с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В 2018 году он передал жене 70% компании "Колмар" — одной из крупнейших угледобывающих компаний России. Сын Евгения, Михаил, является членом правления "Газпрома".

Дочь Евгения Путина - Анна с мужем (слева). Сын - Михаил Путин (справа)

Где похоронен Евгений Путин

"Тайный" брат Путина умер в марте 2024 года. Известно, что похороны мужчины состоялись 10 числа. Свои последние годы Евгений Путин прожил в Суздале. Вероятно, на одном из местных кладбищ он и похоронен.

Расстояние от Москвы к городу Суздаль

Ранее мы писали, какой украинский политик призывал физически устранить Путина. Он женат на известной журналистке.