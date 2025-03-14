Ограничения есть. Как часто можно обновлять данные в "Резерв+"

Вносить изменения можно многократно, но с определенной периодичностью

Обновить контактные данные можно в мобильном приложении "Резерв+". Военнообязанные граждане могут обновить номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

Как отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU, изменение определенных персональных данных осуществляется по четко определенному алгоритму. Повторно вносить изменения разрешается неограниченное количество раз, однако не чаще одного раза в семь дней .

Черногоренко объяснила, что возможность изменения этих контактных данных обусловлена необходимостью поддержания актуальной информации для коммуникации с военнообязанными. В то же время, такие сведения не всегда можно автоматически получить из других государственных реестров.

"Мы реализовали возможность изменить именно те контактные данные, которые чаще всего обновляются, важны для связи и недоступны нам автоматически из других реестров. Пока возможность редактировать другие данные не обсуждаем, ведь другие сведения обновляются в системе через информационное взаимодействие между реестрами", — подчеркнула она.

Министерство обороны продолжает совершенствовать цифровой сервис и рассматривает возможность введения функции подачи запросов на обновление данных из других реестров , например, по образованию.

Как подчеркнула заместитель министра обороны, речь идет именно об обновлении, а не исправлении информации. То есть данные, которые будут подтягиваться из реестров, должны содержать корректную информацию.

Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать военный билет в "Резерв+". Получить копию документа можно без посещения ТЦК. Сервис позволяет не только пересмотреть военно-учетные данные.