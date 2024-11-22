Имел диагноз психопата и стал отцом в 16 лет: каким был предатель Кива в молодости

Бывший член запрещенной ОПЗЖ никогда не был в браке, но является отцом троих детей

Бывший пророссийский украинский политик и путинист Илья Кива, похороненный в Москве, запомнился нам как украинофоб и коллаборант с Россией. Однако немногие знают, каким он был до того, как стал народным депутатом.

Как оказалось, путинист стал отцом в 16 лет и имел несколько детей. "Телеграф" решил выяснить, каким был Илья Кива в молодости и как он стал коллаборантом и предателем Украины.

Детство и юность Ильи Кивы

Родился будущий предатель Украины 2 октября 1977 в Полтаве. Его семья была богатой. Учился Илья Кива в нефтегазовом техникуме, а затем пошел в полтавский пединститут. Однако до этого он успел завести семью. В возрасте 16 лет Кива стал отцом. У него родилась дочь Екатерина.

Илья Кива с дочерью Екатериной

По завершении учебы Кива стал главным бухгалтером ООО "Укрсвязьмонтаж". Через три года пошел работать в "Донецкую железную дорогу", где занял должность инженера-технолога.

Начало карьеры Ильи Кивы

В сети есть информация, что карьеру Кива начал в 2003 году с бизнеса, однако неизвестно, в какой сфере. Впоследствии будущий коллаборант стал руководителем промывочно-пропарочной станции под Лисичанском, а параллельно учился на заочном отделении в Харьковской юракадемии и стал дипломированным правоведом.

Таких успехов Кива достиг благодаря протекции (он был помощником депутата) регионала Равиля Сафиуллина, который известен приближенностью к Ринату Ахметову. В 2011 году он работал в сфере защиты прав потребителей, где получил первую судимость за взяточничество в размере 1500 долларов США. Впоследствии он работал в системе МВД, где в 2015 году возглавил Департамент противодействия наркопреступности, однако был уволен из-за отказа проходить переаттестацию и скандальные высказывания.

Фото: Ян Доброносов

Дети Ильи Кивы

Илья Кива является отцом троих детей, рожденных от разных женщин. В 1993 году родилась дочь Екатерина, которая сейчас работает в правоохранительных органах. Также у Кивы есть сын Георгий, появившийся на свет в 2012 году. В декабре 2019 родилась третья дочь Мария. Известно, что ее мать – Екатерина Мазур.

Илья Кива с детьми

Илья Кива с детьми

Сотрудничество с Аваковым

После Революции достоинства в 2004 году Кива стал доверенным лицом Яроша на президентских выборах в качестве члена "Правого сектора". Тогдашний министр внутренних дел Аваков нелегально присвоил Киви звание майора милиции и поручил формировать добробат в Полтавской области. Тогда Кива уже был судим и имел справку о психопатии. Кстати, в армии Кива не служил.

Арсен Аваков и Илья Кива

Справка о психопатии

Ильи Киви был установлен диагноз – психопатизация. Это процесс, в результате которого лицо становится психопатическим, то есть формирует аномальный тип поведения. В сфере общения этот диагноз предполагает то, что личность может быть безразлична к мыслям других людей, лицемерна, подозрительна, мстительна. Журналистам Кива заявлял, что он страдает эпилепсией, а не психопатией, а заключение врача в справке — не его ума слова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Ильи Кивы. В официальном браке Илья Кива не состоял, но имел троих детей.