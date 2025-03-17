Кто на самом деле основал Одессу: правда о происхождении южной жемчужины Украины

Поселение на месте современной Одессы существовало еще с начала XV века, задолго до прихода русской империи на эти земли

Одесса, один из крупнейших городов Украины, имеет богатую и сложную историю, часто окружающую мифы и спекуляции. Самым распространенным мифом является то, что город был основан русской императрицей Екатериной II. Однако эта информация не соответствует действительности.

Писатель и журналист Олег Криштопа разбирался в истории основания Одессы и роли Екатерины II в этом процессе. "Телеграф" делится этими интересными подробностями с читателями.

Первое письменное упоминание о порте на месте Одессы

Первое письменное упоминание о порте на месте современной Одессы датируется 1415 годом, когда польский король принимал послов греческого императора и распорядился отправить зерно из порта Качубеева (Коцюбиева) в Византию. Этот документ – ценное свидетельство того, что морской порт на месте современной Одессы функционировал не менее 380 лет до появления здесь российских войск.

Археологические раскопки подтверждают существование развитого поселения с собственной инфраструктурой, торговлей и культурой. Найденные артефакты – от керамики до монет – свидетельствуют об оживленных международных связях средневекового порта, который был важным звеном в торговой сети Черноморья.

Хаджибей: османский период

В XVI веке территория перешла под контроль Османской империи, и поселение получило название Хаджибей. Турецкая крепость, построенная на высоком берегу, стала важным пунктом обороны и центром торговли. Именно в этот период формируется уникальный мультикультурный характер города, где переплелись традиции разных народов.

Остатки османских укреплений, обнаруженные археологами, свидетельствуют о масштабном строительстве и стратегическом значении Хаджибея для Османской империи. Это был не просто форпост, а развитый город со своей историей и идентичностью.

Екатерина II: переименование, а не основание

Роль Екатерины II в судьбе города ограничилась чисто политическим решением. После захвата Хаджибея русскими войсками под командованием Иосифа де Рибаса в 1789 году, императрица издала указ о переименовании уже существующего города в Одессу. Документ, подготовленный украинским секретарем Екатерины II Адрианом Грибовским, датируется 1794 годом – это дата переименования, а не основания города.

Интересно, что название "Одесса" имеет древнегреческие корни и связано с мифической колонией Одессос, что указывает на стремление российских властей подчеркнуть "древнегреческое" происхождение города, искусственно стирая его подлинную историю.

Формирование имперского мифа

Миф о Екатерине II как основательнице Одессы стал неотъемлемой частью имперской пропаганды в середине XIX века. Он органично вписывался в концепцию "освоения диких земель" и "цивилизаторской миссии" Российской империи на юге Украины. Памятник Екатерине II, установленный в 1900 г., закрепил этот миф в городском пространстве.

Российская историография целенаправленно умалчивала доекатерининский период истории города, создавая иллюзию, будто до прихода русских войск здесь была лишь безлюдная территория. Этот нарратив оправдывал колониальную политику и скрывал подлинную историю украинского присутствия на черноморском побережье.

Культурный феномен на перекрестке цивилизаций

Одесса сформировалась как уникальный культурный хаб, где украинские, еврейские, греческие, болгарские, польские и другие традиции создали неповторимый "одесский характер". Этот плавильный котел культур породил особый юмор, говор и мировоззрение, что до сих пор является визитной карточкой города.

Одесская литература, музыка, театр и кинематограф – важные части украинского культурного наследия. Город подарил миру плеяду талантливых мастеров, от Исаака Бабеля до Святослава Рихтера, формируя уникальный культурный код на пересечении Запада и Востока.

История основания Одессы богата и сложна, и не связана с именем Екатерины II как основательницы города. В действительности город существовал задолго до российской империи, а Екатерина II только переименовала его в Одессу. Раскрытие подлинной истории Одессы помогает понять сложную историю Украины и борьбу за сохранение ее культурной идентичности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе, изменившем название по крайней мере 5 раз. Оно проделало путь от казацких зимовников до мегаполиса.