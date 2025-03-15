Что происходит на самых горячих направлениях фронта под Покровском и в Курской области (карта)

Бои продолжаются по всей линии фронта

Ситуация на Покровском направлении стабилизировалась, а в определенных районах Курской области украинские военнослужащие продолжают проводить спецоперации. Именно благодаря ВСУ на Курщину "было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений".

Об этом заявил Владимир Зеленский после доклада главкома ВСУ Александра Сырского. По его словам, окружения наших войск на Курском направлении нет.

Ситуация в Курской области

Президент Украины подчеркнул, что на Курщине подразделения ВСУ продолжают выполнят задачи "так, как это нужно" и героически сдерживают там соответствующие группировки России и Северной Кореи. Окружения наших войск нет.

По информации главного редактора "Цензор.Нет" Юрия Бутусова в Курской области ни одно наше подразделение не отрезано, а войска получили свободу маневра и короткие логистические маршруты.

"Наши воины удерживают тактически выгодный рубеж обороны — несколько высот вдоль государственной границы на территории РФ. Удержание этих высот играет ключевую роль для обороны пограничной полосы. Угроза масштабного наступления на Сумы и Сумскую область значительными силами на данный момент отсутствует. Атаки малых групп возможны, но на короткое расстояние, без возможности далеко продвигаться", — написал Бутусов.

По информации Генштаба по состоянию на 8.00 15 марта на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений.

Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении ВСУ удалось стабилизировать ситуацию и остановить россиян на подступах к городу. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал военнослужащий 68-й егерьской бригады с позывным Гусь.

По его словам, в последнее время ВСУ начали локальные контратаки на соответствующем направлении фронта.

Согласно данным Генштаба по состоянию на 8.00 15 марта на Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Сумской области российская армия всеми силами пытается прорваться на украинскую территорию и укрепиться в районе Басовки. Украинские военные поражают позиции противника и держат оборону.