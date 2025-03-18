Статус "неприкосновенности" мог стать поводом для травли: лидер "Бумбокса" прокомментировал решение Минкульта

Андрей Хливнюк сказал, что такое решение Министерства не дает реальных преимуществ

Министерство культуры и информационной политики Украины на днях признало две музыкальные группы критически важными для экономики Украины, в частности "Бумбокс". Хотя это освобождает участников группы от мобилизации, не дает реальных преимуществ.

Как пояснил в комментарии "Телеграфу" лидер коллектива Андрей Хливнюк, название "неприкосновенные" довольно пафосное, что является досадным для вокалиста.

Скриншот приказа Министерства

– Нет, я не считаю нас критически важным предприятием, – заметил он.

Хливнюк добавил, что речь идет не о том, чтобы каким-то популярным группам предоставить статус "неприкосновенных", а о том, как организовать работу благотворительных фондов за рубежом.

- Дело в том, как между этими ограничениями сохранить и выполнить те обязательства, которые фонд взял на себя перед людьми, — сказал лидер "Бумбокса".

По словам собеседника издания, неприкосновенность была бы отличным поводом для травли и критики, а новое решение Министерства не дает реальных преимуществ.

- Что дает статус "критически важного предприятия" моему коллективу? Ничего. Потребовалось другое разрешение — разрешение на выезд, — объяснил Андрей Хливнюк. В то же время он иронически высказался об украинской бюрократии, отмечая ее сложность.

Сейчас "Бумбокс" проводит за границей "Дронотур". Музыканты собирают деньги на концертах для благотворительного фонда Андрея Хливнюка, которые в дальнейшем будут направлены на нужды украинской армии.

Выступления проходят в Германии, Израиле, Румынии, Норвегии, Дании, Болгарии и Великобритании.

К слову, Хливнюк совмещает творчество с военной службой. После 24 февраля 2022 года он вступил в ряды ВСУ — в подразделение патрульной полиции "София", где служит рядовым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вячеслав Вакарчук удивил суммами в декларации за службу в ВСУ и "уволился" из армии.