Минкульт забронировал от мобилизации две музыкальные группы: о ком речь

Этот статус получили многие телеканалы, предприятия, театры и организации

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (Минкульт) предоставило двум популярным группам статус критически важных для страны, тем самым "забронировав" их от мобилизации. В этом списке оказался "Бумбокс" и "Без обмежень".

Согласно приказу, как сообщает "Интерфакс-Украина", эти две музыкальные группы соответствуют критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики страны в военный период. В частности они важны для обеспечения потребностей украинской армии.

Этот статус позволяет забронировать сотрудников критически важных стратегических предприятий от мобилизации. Новые критерии, по которым осуществляется определение таких учреждений и организаций, были утверждены Минкультом в прошлом месяце.

Отметим, что группа "Бумбокс" находится сейчас за границей с "Дронотуром". Музыканты собирают деньги на концертах для Благотворительного фонда Андрея Хливнюка, которые будут направлены на закупку БПЛА для украинских военнослужащих, а также на генераторы, средства связи и другие необходимые вещи для нашей армии.

Минкульт забронировал от мобилизации группу "Бумбокс"

Что касается группы "Без обмежень", то вчера, 17 марта, она объявила North America Tour и в октябре 2025 года отправится в тур по городам США и Канады. Вырученные от концертов деньги музыканты направят на закупку FPV-дронов для ВСУ. Сейчас группа гастролирует по украинским городам с благотворительными выступлениями.

Минкульт забронировал от мобилизации группу "Без обмежень"

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