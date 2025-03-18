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Минкульт забронировал от мобилизации две музыкальные группы: о ком речь

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Две украинские группы получили статус критически важных для страны Новость обновлена 18 марта 2025, 15:03
Две украинские группы получили статус критически важных для страны. Фото Колаж "Телеграфа"

Этот статус получили многие телеканалы, предприятия, театры и организации

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (Минкульт) предоставило двум популярным группам статус критически важных для страны, тем самым "забронировав" их от мобилизации. В этом списке оказался "Бумбокс" и "Без обмежень".

Согласно приказу, как сообщает "Интерфакс-Украина", эти две музыкальные группы соответствуют критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики страны в военный период. В частности они важны для обеспечения потребностей украинской армии.

Этот статус позволяет забронировать сотрудников критически важных стратегических предприятий от мобилизации. Новые критерии, по которым осуществляется определение таких учреждений и организаций, были утверждены Минкультом в прошлом месяце.

Отметим, что группа "Бумбокс" находится сейчас за границей с "Дронотуром". Музыканты собирают деньги на концертах для Благотворительного фонда Андрея Хливнюка, которые будут направлены на закупку БПЛА для украинских военнослужащих, а также на генераторы, средства связи и другие необходимые вещи для нашей армии.

Минкульт забронировал от мобилизации группу "Бумбокс"
Минкульт забронировал от мобилизации группу "Бумбокс"

Что касается группы "Без обмежень", то вчера, 17 марта, она объявила North America Tour и в октябре 2025 года отправится в тур по городам США и Канады. Вырученные от концертов деньги музыканты направят на закупку FPV-дронов для ВСУ. Сейчас группа гастролирует по украинским городам с благотворительными выступлениями.

Минкульт забронировал от мобилизации группу "Бумбокс"
Минкульт забронировал от мобилизации группу "Без обмежень"

"Телеграф" писал ранее, что в Украине могут заблокировать песни на русском языке. Петиция собрала необходимые голоса за четыре дня.

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#Минкульт #Бумбокс #БезОбмежень