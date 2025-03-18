"Главное, что договорились сыграть в хоккей": в Украине оценили разговор Трампа и Путина

Россия не пошла на уступки и не согласилась на 30-дневное прекращение огня

Во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине. Как и ожидалось, полное прекращение огня глава Белого дома продавить не смог, а вместо этого стороны договорились о том, что Украина и Россия перестанут бить по энергетической инфраструктуре.

Украинцы на это отреагировали вполне закономерно, отметив, что ничего неожиданного в этом всем не произошло. При этом, некоторые уже начали ожидать, что Трамп после разговора придет к Украине с новыми требованиями.

Так журналист Петр Шуклинов отметил, что Путин не сделал ни единой уступки Трампу за все 2,5 часа разговора, а обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, об остановке которых они договорились, и так не имели смысла до следующей зимы. В противовес этому, украинские удары по российским НПЗ приносили оккупантам многомиллиардные убытки.

Политический журналист Леонид Швец отметил, что Трамп после этого разговора выглядит "довольным ишаком".

Блогер Андрей Плахонин отметил, что единственным результатом переговоров Трампа с Путиным можно считать соглашение о проведении хоккейного матча.

Политтехнолог Александр Нойнец в свою очередь пошутил, что о прекращении обстрелов договаривались Путин и Трамп, но не Зеленский.

Журналист Иван Яковина добавил, что Путин смог настоять на своем и показал, что не намерен заканчивать войну. А тем временем итоги переговоров уже отобразились на настроениях американских инвесторов.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко ("ЕС") считает, что Путина все же пошел на какие-то уступки, хотя и начал из наиболее выгодных для себя. Он все же подчеркнул, что главным итогом переговоров является то, что Россия не готова идти на прекращение огня.

Журналист и аналитик Марьян Ощановский добавил, что Россия сейчас находится в наступлении, а потому перемирие ей не выгодно. Поэтому она будет пытаться поставить условия, которые будут максимально невыгодны Украине.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий также отметил, что даже обстрелы Украины после этого разговора не прекратятся, потому что россияне никогда не признают, что били по гражданским объектам.

Как сообщалось ранее, в СМИ сообщили, что Путин начал разговор с Трампом на час позже запланированного, чтобы продемонстрировать силу.