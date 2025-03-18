"Головне, що домовилися зіграти у хокей": в Україні оцінили розмову Трампа та Путіна

Росія не пішла на поступки та не погодилася на 30-денне припинення вогню

У вівторок, 18 березня, президент США Дональд Трамп поговорив із Володимиром Путіним про припинення вогню в Україні. Повне припинення вогню глава Білого дому продавити не зміг, а натомість сторони домовилися про те, що Україна та Росія перестануть бити по енергетичній інфраструктурі.

Українці на це відреагували цілком закономірно, наголосивши, що нічого несподіваного в цьому не сталося. При цьому деякі вже почали очікувати, що Трамп після розмови прийде до України з новими вимогами.

Так журналіст Петро Шуклінов зазначив, що Путін не зробив жодної поступки Трампу за всі 2,5 години розмови, а обстріли української енергетичної інфраструктури, про зупинення яких вони домовилися, і так не мали сенсу до наступної зими. На противагу цьому українські удари по російських НПЗ завдавали окупантам багатомільярдних збитків.

Політичний журналіст Леонід Швець зазначив, що Трамп після цієї розмови виглядає "задоволеним ішаком".

Блогер Андрій Плахонін зазначив, що єдиним результатом переговорів Трампа з Путіним можна вважати угоду про проведення хокейного матчу.

Політтехнолог Олександр Нойнец своєю чергою пожартував, що про припинення обстрілів домовлялися Путін та Трамп, але не Зеленський.

Журналіст Іван Яковіна додав, що Путін зміг наполягти на своєму і показав, що не має наміру закінчувати війну. А тим часом результати переговорів вже відобразилися на настроях американських інвесторів.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко ("ЄС") вважає, що Путіна все ж таки пішов на якісь поступки, хоч і почав із найбільш вигідних для себе. Він все ж таки підкреслив, що головним підсумком переговорів є те, що Росія не готова йти на припинення вогню.

Журналіст та аналітик Мар’ян Ощановський додав, що Росія зараз перебуває в наступі, а тому перемир’я їй не вигідне. Тому вона намагатиметься поставити умови, які будуть максимально невигідними для України.

Політтехнолог Олексій Голобуцький також зазначив, що навіть обстріл України після цієї розмови не припиниться, тому що росіяни ніколи не визнають, що били по цивільних об’єктах.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ повідомили, що Путін почав розмову з Трампом на годину пізніше запланованого, щоб продемонструвати силу.