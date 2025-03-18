Сибига оценил, может ли война закончиться в 2025 году

Киев ждет зеркального ответа со стороны Москвы

Война в Украине может завершиться уже в этом году. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в Украине верят в это и очень хотят.

"Мы верим, что война закончится в этом году – мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель – достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира", – сказал он в эфире Firstpost.

Глава МИД добавил, что Украина поддерживает предложение США о прекращении огня. В ответ Киев ждет от России "принятие безусловного прекращения огня".

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"Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир более близким", — подчеркнул Сибига.

Что ранее говорил Сибига о 30-дневном перемирии и переговорах

Глава украинской дипломатии объяснял, что Украина приняла предложение американской стороны о прекращении огня и соответственно российская сторона должна поступить так же. Он подчеркнул, что речь идет именно о временном перемирии, а не о замороженном конфликте.

Он также, как сообщал "Телеграф", назвал три "красных линий" Украины на переговорах. Первое – это территориальная целостность и суверенитет Украины. Киев никогда не признает, что оккупированные территории принадлежат РФ. Второе – право Украины самостоятельно решать, вступать ли ей в ЕС и НАТО, Россия не имеет права диктовать свою волю в этом вопросе. Третье — не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии и возможностей.