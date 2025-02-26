Первый украинский фильм о боевом стрессе выйдет в широкий прокат летом: о чем рассказывает "Виднокрай"

Лента актуализирует болезненные темы о психологических травмах войны

В Украине впервые сняли документалку о боевом стрессе – фильме под названием "Виднокрай", режиссером которого является Сергей Нагорный. Эта картина стала значимым шагом в освещении психологических аспектов войны и опыта военнослужащих.

"Виднокрай" состоит из интервью действующих военнослужащих, делящихся своим опытом адаптации к боевому стрессу. Помимо личных историй фильм рассматривает боевой стресс через призму военной психологии и предлагает практические советы от военного психолога.

Режиссер Сергей Нагорный отмечает, что каждый проходит свой опыт боя по-разному, и целью фильма было показать мотивацию обычных людей, взявших в руки оружие. А также отразить внутренние факторы, помогающие им справиться с трудностями войны.

Личный опыт режиссера

Сергей Нагорный присоединился к силам обороны Украины с началом полномасштабной войны, поэтому для него эта картина имеет личное значение. Его опыт стал основой для создания фильма, не только освещающего тему боевого стресса, но и предлагающего глубокий анализ психологических аспектов войны. Свой фильм он посвятил Борису Асееву (псевдо Укроп), снайперу, погибшему 25 декабря 2022 года.

Герои фильма

Одним из героев ленты является тренер восточных единоборств на позывной "Сэнсэй", потерявший ногу во время войны, но продолжающий тренировать молодежь и мечтающий вернуться к своим собратьям. Его слова о желании вернуться на фронт свидетельствуют о глубоком внутреннем конфликте и мотивации прошедших через боевые действия.

"Виднокрай" уже принимает участие в украинских кинофестивалях и получил несколько наград. Например, он занял первое место на Международном фестивале фильмов и телепрограмм "Золотой Цыпленок" и получил награду за личный вклад на VII Фестивале экранных искусств. В скором времени фильм будет представлен в Северной Америке и Германии, а летом станет доступным для широкой общественности.

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