Сигареты из "Гощи": под Киевом накрыли подпольное табачное производство (видео)

Продажа поддельных сигарет осуществлялась через Telegram-канал и розничную торговую сеть

Национальная полиция и Бюро экономической безопасности Украины ликвидировали подпольное производство сигарет в Киевской области. Таким образом правоохранители предотвратили попадание на рынок почти 1 миллиона контрафактных пачек.

Об этом сообщают пресс-службы БЭБ, Нацполиции и ДСР. Незаконное производство, помещения для хранения сырья и готовой продукции находились в разных местах Киевской области. Оперативники и детективы установили все законспирированные места

"Даже фуры с товаром, готовые к отправке, отстаивались определенное время на парковках", — отмечают в полиции.

Продажа поддельных сигарет осуществлялась через Telegram-канал и розничную торговую сеть. Перевозили с помощью почты по всей территории Украины.

"Меры по детенизации рынка подакцизной продукции, в частности табачной, одно из приоритетных направлений работы Департамента стратегических расследований Нацполиции. Поскольку от нелегальной деятельности страдает не только "белый" бизнес, но бюджет не соблюдает десятки миллионов гривен. Поэтому ДСР в сотрудничестве с БЭБ принимают комплекс оперативных и следственных мер по обезвреживанию деятельности "теневиков", — подчеркивают в Нацполиции.

Всего правоохранителям удалось изъять:

437 500 пачек сигарет иностранных производителей,

более 44 тонн табака (из которого подпольные производители могли изготовить около 500 тыс. пачек сигарет);

3 601 600 марок акцизного налога неизвестного происхождения

225 рулонов лент для изготовления пачек сигарет,

70 картонных коробок с упаковками для сигарет,

оборудование для подготовки табачной смеси и другие материалы для производства табачных изделий,

грузовые автомобили.

Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн.

В настоящее время устанавливаются каналы поступления сырья, круг причастных к теневому бизнесу лиц. Уголовное производство расследуется по статье 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что по мнению журналиста Евгения Плинского, речь может идти о продукции нелегальной табачной фабрики "Гоща", которая официально называется ООО "Украинское табачное производство". Такое предположение автор сделал исходя из того, что на фото правоохранителей попали пачки сигарет Mustang.

"Mustang — "фирменные" сигареты "Гощи". Сегодня фабрика разделилась на мелкие элементы, которые в разных уголках страны продолжают работать и производить контрафактные сигареты. Одно из таких производств находится прямо под Киевом в селе Синяк Киевской области. Буквально вчера в этом селе правоохранители обнаружили одну из линий, ранее работавшую в Гоще, а также большое количество как готовой продукции, так и сырья", — отметил журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину наводнили нелегальные сигареты. От действий теневиков страдает на десятки миллиардов не только бюджет, по карману бьют и потребителей.