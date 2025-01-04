Подорожания не миновать. На сколько вырастет цена на сигареты в 2025 году

Акциз сигарет будет привязываться к евро

Уже с 2025 года в Украине должны вырасти цены на сигареты, постепенное подорожание приведет к тому, что одна пачка будет стоить около 200 грн. В этом году ожидается рост в цене примерно на 40 грн.

Как отметил журналист и телеведущий Евгений Плинский, этот законопроект является частью выполнения евроинтеграционных обязательств.

"Сегодня ровно месяц, как Парламент проголосовал за законопроект 11090, по которому ставки акциза на сигареты привязываются к Евро и через несколько лет должны приблизиться к минимально европейским. Конечно, это существенно повлияет на стоимость пачки сигарет, ведь только акциз будет 60-80 грн, а ежегодный рост будет примерно по 23%", — говорится в сообщении.

Помимо выполнения евроинтеграционных обязательств этот законопроект увеличивает акцизные отчисления в бюджет. А эти деньги очень нужны армии.

Речь идет о следующих цифрах:

2025 на 0,6 млрд грн.

2026 года — на 5 млрд грн.

2027 года — на 9,4 млрд грн.

2028 года — на 13,9 млрд грн.

В то же время, указанный законопроект до сих пор не подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Сколько стоят сигареты сейчас

В супермаркете АТБ представлено немало позиций по более доступным ценам, однако большинство сигарет стоят дороже 100 грн за одну пачку.

Цена на сигареты:

Winston Blue — 120 грн

Marlboro Gold — 120 грн

Camel blue — 114,95 грн

Rothmans Blue (25 шт) — 114 грн

LD Blue (25 шт) — 114 грн

Стики HEETS — 109,90 грн

Заметим, что после первого этапа повышения акцизов пачка сигарет средней ценовой категории может подорожать с 87,14 до 92,8 грн. Но через четыре года пачка сигарет будет стоить около 173 грн.

Дальше ситуация будет следующая:

в 2025 году – 127,4 грн за пачку,

в 2026 году – 142,1 грн за пачку,

в 2027 году – 155,8 грн за пачку,

в 2028 году – 173,6 грн за пачку.

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