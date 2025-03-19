Надо найти путь к миру: в США планируют провести переговоры между Украиной и Россией

Уолтц также раскрыл некоторые подробности "исторического" телефонного разговора Трампа с Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что планирует сегодня, 19 марта, пообщаться с представителями России и Украины. Он будет делать это, чтобы приблизить стороны к возможному прекращению огня.

Об этом пишет Sky News. Обращаясь к журналистам возле Белого дома, Уолтц отметил, что цель его переговоров — найти пути к установлению мира.

Челночная дипломатия – это сложно, это непросто. Но мы работаем на всех уровнях, чтобы подтолкнуть обе стороны к прекращению огня и завершению этой войны

Волц также раскрыл некоторые подробности "исторического" телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

На вопрос о том, действительно ли российский лидер заставил Трампа ждать перед началом звонка, Уолтц ответил: "Дональд Трамп не сидит и не ждет часа ни на кого из глав государств".

Переговоры Трампа и Путина – что известно

Президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор, 18 марта. Главной темой обсуждений стало завершение войны России против Украины.

Как сообщалось, по результатам переговоров Трамп и Путин согласовали прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Однако в тот же вечер русские войска запустили по Украине дроны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Россия масштабно атаковала энергетику Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп был крайне разочарован телефонным разговором с Путиным. Президент США надеялся, что Путин согласится на полноценное прекращение огня, которое предлагали Украина и США, однако согласился только на ограниченное, еще и обставил его рядом условий. Это не очень понравилось Трампу, что больше, он разоблачил Путина на лжи.