Трамп захотел украинские АЭС: что придумали в Белом доме
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В США считают взятие под контроль украинских АЭС лучшей гарантией безопасности для Украины
Вашингтон может взять контроль над атомными электростанциями Украины. Об этом президент США Дональд Трамп вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Его слова привела спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 19 марта. По ее словам, у США много опыта в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими (атомными, — ред.) станциями. С его опытом в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, участие Америки в этих планах станет лучшей защитой для инфраструктуры и поддержкой украинской энергетики", — сказала она.
Не совсем понятно, что именно она подразумевала под передачей АЭС в управление американцам и как по мнению Трампа должен выглядеть этот процесс, и касалось ли это ЗАЭС или всех украинских станций.
Левитт отметила, что вопрос заключения сделки по минералам тоже пока остается на столе, просто сейчас акценты сдвинулись в сторону вопросов по заключению сделки по прекращению огня между Украиной и Россией.
Как сообщалось ранее, Трамп после переговоров с Путиным позвонил Зеленскому и рассказал о деталях разговоров. До этого украинский президент рассказал, что Украина не признает оккупированные территории российскими. При этом, он не упоминал, что вопрос АЭС стоит на повестке дня.