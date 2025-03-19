Трамп захотел украинские АЭС: что придумали в Белом доме

В США считают взятие под контроль украинских АЭС лучшей гарантией безопасности для Украины

Вашингтон может взять контроль над атомными электростанциями Украины. Об этом президент США Дональд Трамп вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Его слова привела спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 19 марта. По ее словам, у США много опыта в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими (атомными, — ред.) станциями. С его опытом в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, участие Америки в этих планах станет лучшей защитой для инфраструктуры и поддержкой украинской энергетики", — сказала она.

Не совсем понятно, что именно она подразумевала под передачей АЭС в управление американцам и как по мнению Трампа должен выглядеть этот процесс, и касалось ли это ЗАЭС или всех украинских станций.

Левитт отметила, что вопрос заключения сделки по минералам тоже пока остается на столе, просто сейчас акценты сдвинулись в сторону вопросов по заключению сделки по прекращению огня между Украиной и Россией.

Как сообщалось ранее, Трамп после переговоров с Путиным позвонил Зеленскому и рассказал о деталях разговоров. До этого украинский президент рассказал, что Украина не признает оккупированные территории российскими. При этом, он не упоминал, что вопрос АЭС стоит на повестке дня.