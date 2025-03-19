Зеленский согласился прекратить удары по российской энергетике во время разговора с Трампом

Трамп и Зеленский обсудили прекращение ударов по энергетике России и не только

Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как пишет издание, обе стороны договорились работать над расширением режима прекращения огня.

Как пишет "Суспільне", разговор длился почти час. Трамп говорит, что согласовывали детали режима тишины в небе и море, а также пути достижения этого на линии фронта. Говорили также об освобождении пленных. Также сообщается, что источник в ОП подтвердил журналистам, что Украина в целом поддерживает вопрос о прекращении ударов по российской энергетике, но чтобы это было взаимно и с российской стороны.

Разговор состоялся через день после того, как Путин в разговоре с Трампом выразил готовность ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, но не согласился на полное прекращение огня.

Представитель Трампа Стив Виткофф заявил, что полное прекращение огня между странами может быть достигнуто "за пару недель", а встреча между Трампом и Путиным "вероятно состоится".

Трамп назвал разговор с Зеленским "очень хорошим" и отметил, что обсуждения "идут по плану".

Ранее "Телеграф" также писал, что Путин выдвинул Трампу требование для мира в Украине. И это не отказ от НАТО.