Сказочка для американского дедушки. Могли ли россияне сбить свои дроны, запущенные по Украине

Информация россиян далеко не всегда соответствует действительности

В Украине отреагировали на слова спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о том, что россияне якобы "сбили свои же дроны" после приказа Владимира Путина. Эксперты сомневаются в том, что оккупанты действительно стали бы это делать.

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперт по авиации Анатолий Храпчинский и сооснователь DroneUA Валерий Яковенко. Они отмечают, что противник может много чего говорить и это в основном не соответствует действительности.

"Я считаю, что Белый дом подсел на тот же наркотик, на котором сидит Кремль", — кратко отметил Храпчинский.

Яковенко в свою очередь добавил, что уже привык воспринимать наоборот всю информацию, которая исходит от россиян.

"Трудно сказать, реально ли это. Но сто процентов враг гарантировано может говорить что угодно, и он это делает. Обычно я воспринимаю всю эту информацию наоборот", — сказал он.

Как известно, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого было одобрено прекращение ударов дальнобойным оружием по объектам энергетической инфраструктуры. Сразу после этого россияне начали масштабную атаку по Украине с использованием около 150 дронов.

19 марта Уиткофф выступил с заявлением о том, что атака началась до того, как Путин отдал приказ и добавил, что мол российская ПВО сама сбила семь своих дронов, которые летели на энергообъекты Украины. При этом он признал, что об этом ему рассказали сами же россияне.

"Я склонен верить, что Путин действует добросовестно. Он сказал президенту Трампу вчера, что будет действовать добросовестно", — заявил он.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Трампом. После этого американский президент сообщил, что сейчас происходит процесс "согласования запросов и потребностей России и Украины".