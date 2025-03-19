Украина и США готовятся к переговорам о мире: где и когда состоится следующая важная встреча

Точная дата встречи пока неизвестна

В ближайшие дни в Саудовской Аравии состоится встреча технических групп Украины и США. Они будут обсуждать расширение режима прекращения огня.

Об этом сообщили в заявлении Офиса президента Украины. Информацию подтвердила и спикер Госдепартамента США Темми Брюс. По ее словам, на встрече будут присутствовать "высокопоставленные должностные лица, которые будут заниматься техническими рамками" переговоров.

Она не уточнила, будет ли формат двусторонним или трехсторонним, отметив, что этот вопрос еще согласовывается.

Среди ключевых тем переговоров – прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Лидеры Украины и России согласились остановить атаки на энергетические объекты, если такая договоренность будет соблюдена обеими сторонами.

Также во время встречи будет обсужден вопрос энергоснабжения и украинских АЭС. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может играть немаловажную роль в защите и управлении украинскими энергетическими объектами.

Отдельной темой переговоров станет вопрос возвращения пропавших и похищенных во время войны украинских детей. Брюс отметила, что Трамп пообещал тесно сотрудничать для обеспечения их возвращения.

Напомним, ранее "Телеграф" спросил у нейросети Grok, какова вероятность того, что Трамп начнет жесткую политику в отношении России, потому что будет злым на Путина? Разбирая этот вопрос, искусственный интеллект сказал, что в отношениях американского и российского президентов исторически были и комплименты, и скрытое соперничество.