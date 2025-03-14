"Березень", "квітень", "травень": какие еще названия этих месяцев есть в украинском языке

У этих месяцев есть совсем неочевидные названия

С древних времен украинцы связывали названия месяцев с погодными явлениями, потому они легко запоминаются, вызывая определенные ассоциации. Однако например у трех весенних месяцев "березень", "квітень" і "травень" у них есть и другие названия, о которых мало кто знает.

Что интересно, много лет назад "березнем" называли совсем другой месяц в украинском языке. А первый месяц весны тогда имел другое название. Об этом пишет УНИАН.

В материале говорится о том, почему месяца весны назвали именно так и какие еще названия они имеют.

"Березень"

Есть несколько версий, почему "березень" назвали именно так. Самая очевидная — месяц назван в честь березы, которая зацветает и выделяет сок в начале весны.

Вторая версия — месяц был назван в честь брезола — промысла сжигания березы для получения золы, из которой изготовляют стекло.

К слову, в давние времена "березнем" называли второй месяц весны, то есть нынешний апрель. А первый весенний месяц назывался "марець", что происходит от имени бога растительности и плодородия Марса.

У этого месяца есть еще несколько названий: "сухий", "марець", "соковик", "крапельник", "весновій", "зимобор". Однако их никто не ииспользует.

"Квітень"

Слово "квітень" связано с появлением первых весенних цветов и зацветанием деревьев.

Другие украинские названия месяца: березень, цвітень, красенець, снігогін, капельник, сочень.

"Травень"

Название этого месяца, очевидно, связано с травой, которая покрывает землю в конце весны.

Другие украинские названия месяца: май.

К слову, в 17-18 веке месяц называли "май" на латинский манер, однако в 20 веке было возрождено традиционное славянское название.

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